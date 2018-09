La Marina Militare partecipa alla “Settimana mondiale delle Malattie Mitocondriali”

Marina Militare : la nave scuola Orsa Maggiore in sosta a Sete (Francia) dal 13 al 16 settembre : Oggi 13 settembre la nave scuola Orsa Maggiore è approdata nel porto di Sete (Francia), dove sosterà fino al prossimo 16 settembre. La sosta si svolgerà nell’ambito della Campagna d’Istruzione 2018 a favore di dieci Ufficiali aspiranti GuardiaMarina della terza classe dell’Accademia Navale di Livorno. La nave, consegnata alla Marina Militare nel 1994, è una delle unità a vela minori che concorrono alla formazione professionale ed etica del ...

Difesa : Vinciguerra - Leonardo - - contratti importanti grazie a collaborazione con Marina militare : Secondo Vinciguerra, la collaborazione tra istituzioni come la Marina militare e il mondo delle imprese è un elemento chiave del "sistema paese", che permette di creare valore non solo industriale ed ...

Marina Militare : la nave scuola Caroly in sosta a Milazzo

Marina Militare - le immagini inedite del relitto della Corazzata Roma affondata 75 anni fa : Era il 9 settembre 1943 quando la nave da battaglia della Corazzata Roma venne affondata da un aereo tedesco a nord della Sardegna, a circa 16 miglia dalla costa del Golfo dell'Asinara. Sono passati ...

Marina Militare : 75 anni fa l'affondamento della corazzata Roma - relitto rilocalizzato

Marina Militare : la fregata Federico Martinengo in sosta nel porto di Maputo in Mozambico : Nave Federico Martinengo, settima unità classe FREMM (fregata Europea Multi Missione) della Marina Militare, visiterà il porto di Maputo dal 8 all’11 settembre 2018. Dopo tre anni una Unità dalla Marina Militare, dopo aver percorso più di 5000 miglia nautiche, approda sulle coste del Mozambico per portare il tricolore e l’eccellenza nazionale. La sosta nel porto di Maputo si configura in un più ampio progetto di sviluppo delle relazioni di ...

Ordigni pericolosi : interventi della Marina Militare a Lampedusa e nel Ragusano

Marina Militare : la nave scuola Palinuro in sosta a Cefalonia dal 7 al 10 settembre : Oggi la nave scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di Cefalonia (Grecia) dove resterà in sosta fino al 10 settembre. nave Palinuro è impegnata nella sua 54ª campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo della nave, apprenderanno le scienze nautiche e Marinaresche acquisendo così una conoscenza diretta delle varie attività associate all’esercizio ...

Il 9 settembre la Marina Militare ricorderà i caduti in mare : Domenica 9 settembre, dalle ore 11.00, la Marina Militare celebrerà a Brindisi la “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in mare” a perenne ricordo del sacrificio dei Marinai, militari e civili, deceduti e sepolti in mare. La commemorazione, giunta al 75° anniversario e considerata solennità civile, si svolgerà presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, eretto nel 1933 per iniziativa della Lega ...

Malore per marittimo su motopesca italiano : intervento della Marina Militare : Nella giornata del 4 settembre 2018, il pattugliatore d’altura Comandante Bettica della Marina Militare impegnato in attività di Vigilanza Pesca nel Mediterraneo Centrale, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Pegaso” della marineria di Mazara del Vallo, per un Malore accusato da un membro dell’equipaggio. L’Unità della Marina Militare ha prontamente ridotto le distanze e, ...

Marina Militare : la nave scuola Amerigo Vespucci in sosta a Portsmouth dal 24 al 27 agosto : Oggi la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è approdata nel porto di Portsmouth (Regno Unito) dove sosterà fino al 27 agosto per la quinta tappa della Campagna d’Istruzione 2018. nave Vespucci approda nuovamente nel Regno Unito a distanza di sei anni, quando nel 2012 il prestigioso veliero rese omaggio alla città di Londra in occasione dei Giochi Olimpici. La sosta rappresenta inoltre una preziosa occasione per incontrare la ...

Marina Militare : nave Vespucci in sosta ad Amburgo fino al 20 agosto : Ieri la nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è arrivata nel porto di Amburgo (Germania), dove rimarrà fino al giorno 20 agosto per la quarta tappa della Campagna d’Istruzione 2018. A bordo della “nave più bella del Mondo” i 125 allievi dell’Accademia Navale di Livorno hanno avvicendato a inizio luglio gli allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena. ...

Difesa : Marina Militare - Nave Alliance rientra a La Spezia dopo campagne idro"oceanografiche 2018 : ... quella artica, al centro da alcuni anni dell'agenda internazionale per i rilevanti mutamenti di natura climatico-ambientale, ma anche geo-politica, che hanno luogo in misura sempre crescente creando ...