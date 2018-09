La Magna Charta dell’università compie 30 anni ma ha fallito

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) Oggi cade unversario importante, non solo per gli addetti ai lavori. Esattamente 30fu firmata a Bologna laUniversitatum, la summa dei principi europei del sapere. Era una giornata particolare, il nono centenario della più antica università del mondo occidentale, l’Alma Mater Studiorum o Universitas Bononiensis. Il 18 settembre 1988 i rettori di quasi cinquecento università europee firmarono solennemente un documento fondamentale, oggi sottoscritto da 816 università, non solo del nostro continente. Esso raccoglie i principi che costituiscono, sulla falsariga della Carta dei Diritti dell’Uomo, il comune denominatore del sapere e dell’educazione, laddove si afferma l’indipendenza assoluta e orgogliosa dal Potere, da qualsiasi Potere, come esclamò emozionato uno degli oratori in quell’occasione. Da quel momento, questi principi avrebbero dovuto indirizzare le ...