La legionella viene dalle torri di raffreddamento | aperto fascicolo per epidemia colposa

Blastingnews

: La Legionella viene dai legionari e chi tra questi riesce ad infettare almeno 10 persone viene decorato con la Legi… - ZioGnagno : La Legionella viene dai legionari e chi tra questi riesce ad infettare almeno 10 persone viene decorato con la Legi… - ChildOfKarn : @tdrclaudio A onor del vero, il nome della legionella viene effettivamente dalla parola 'legione'... Un caso eclata… - epicfnm : @antonio_bordin @fuoridallaue @ValeMameli @evavola @oinot49 @Rinaldi_euro @AndFranchini @valy_s @ZampieriChiara… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Dal 2 settembre scorso un’nella zona di Brescia ha portato in ospedale 405 persone per polmonite e 42 per. I morti sono stati tre e gli organi preposti alle indagini hanno analizzato tutte le possibili fonti del batterio killer. Finalmente l’ATS di Brescia ha individuato la causa dell’: 9didelle industrie sulle 14 presenti nel territorio sono risultate positive al batterio, dunque gli impianti idrici non sono contaminati e l’acqua si può bere.causatadiL'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha diffuso ieri un comunicato ufficiale nel quale si può leggere che la causa definitiva dell’origine del batterionon è negli impianti idrici ma nelledidelle aziende della zona. I campionamenti effettuati dall’azienda ATS hanno permesso di risalire con ...