La guerra commerciale di Trump ha precedenti storici inquietanti

Escalation guerra commerciale - S P : si rischia 'shock del sentiment' : Ma l'economia è talmente interconnessa su scala globale che la Cina ha diverse frecce al suo arco: potrebbe smettere di comprare Treasuries usa e liquidare le sue posizioni, oppure potrebbe lanciare ...

guerra commerciale - Trump imporrà dazi da $200 miliardi contro Cina a partire dal prossimo 24 settembre : Come anticipato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imporrà ulteriori dazi doganali sui prodotti importati dalla Cina, per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. I dazi entreranno ...

Fed - Beige Book : guerra commerciale spaventa aziende - investimenti in capitale spesso rimandati : Qualche distretto ha assistito a un aumento delle pressioni inflazionistiche, con costi di input in rialzo a causa dei dazi doganali, mentre la maggior parte ha rilevato preoccupazioni sul commercio, ...

guerra commerciale : Stati Uniti propongono nuovo round di trattative alla Cina - stampa - : Stati Uniti e Cina sarebbero in procinto di accordarsi su un ulteriore round di trattative per evitare nuove sanzioni da parte della prima economia. A dirlo è il Wall Street Journal. L'iniziativa sarebbe arrivata dall'amministrazione statunitense ed i relativi incontri potrebbero tenersi nelle prossime settimane.

Stati Uniti tra guerra commerciale con la Cina e sanzioni russe : In questo contesto assistiamo a una seria sfida per tutta l'economia globale, in particolare per l'Asia-Pacifico". Fai trading con un conto demo gratuito su Alvexo! Ovviamente, si possono assumere ...

Borse europee : chiudono contrastate su timori guerra commerciale : Le Borse europee chiudono contrastate. Gli investitori restano cauti sui timori del rischio di un acuirsi del conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner, in particolare la ...

Politiche restrittive e guerra commerciale : i possibili scenari : Irrigidendo la politica monetaria, essenzialmente la Fed rimuove dollari dal sistema globale, propagando un deleveraging che sta danneggiando la crescita globale. Con il rientro dei dollari, gli ...

La guerra commerciale tiene in scacco i mercati. Spread in calo dopo le rassicurazioni di Tria : Anche dal fronte macroeconomico si registrano numeri positivi per l'economia del Giappone , con il Pil del secondo trimestre dell'anno cresciuto dello 0,7%. Il dato è stato rivisto al rialzo rispetto ...

Alle parole sono seguiti pochi fatti nella guerra commerciale : ... ciononostante, l'esito futuro avrà probabilmente implicazioni a livello economico, d'investimento e politico in tutto il mondo. Per offrire indicazioni su una situazione complicata e in rapida ...

Si rinnovano le paure di una guerra commerciale. Anche con l'Ue : Le conseguenze di un atto del genere, seconodo gli esperti, sarebbero non solo sul piano economico ma Anche su quello reputazionale dal momento che la mancanza di un'economia di primissimo piano come ...

Schroders abbassa stime Pil Eurozona e accende fari su Italia e guerra commerciale : ... monitorando soprattutto il rischio che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, e la situazione politica in Italia. "Il Governo Italiano formulerà una proposta di ...

La guerra commerciale tra due leader sovranisti : Per capire come potrebbe essere il mondo secondo le dottrine di Donald Trump basta dare un’occhiata al braccio di ferro che si sta svolgendo in Turchia tra Washington e Ankara,...

Jackson Hole - BRI : 'guerra commerciale e protezionismo - minacce su inflazione - dollaro - emergenti' : I dazi doganali più alti imposti con la guerra commerciale potrebbero aumentare l'inflazione Usa e costringere la Fed ad alzare ulteriormente i tassi, facendo salire il dollaro e danneggiando sia le ...

Schroders taglia stime Pil Eurozona - focus su guerra commerciale e politica Italiana : In particolare, l'Eurotower sta monitorando due rischi cruciali: il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, mentre il secondo è ...