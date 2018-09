L U C A il progenitore dal lontano Archeano

newsinforma

(Di martedì 18 settembre 2018) L.U.C.A. è l’antenato ancestrale di tutti i viventi attualmente presenti sulla Terra come primo passaggio evolutivo che dal “grumo vivo” di macromolecole organiche di un brodo primordiale è venuto fuori, segnando l’inizio della vita cellulare. Uno dei problemi più difficili da affrontare per gli scienziati è trovare gli indizi, le tracce fossili di questo passaggio cruciale per la vita sulla Terra; mentre risulta meno complicato ricostruire ad esempio la storia evolutiva della biodiversità degli ultimi 500 milioni di anni, in quel periodo di tempo geologico, che conosciamo come Fanerozoico ( “Phaneròs” ossia manifesto, visibile), non è possibile trovare indizi di cellule che testimonino del passato della vita sul pianeta. L’Universita’ di Bristol potrebbe certificare la data di nascita di L.U.C.A. Se risulta facile trovare scheletri ...