Kenya | orrore in ospedale | bimbi morti nascosti in scatoloni

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Ilè sotto choc per un'orribile scoperta avvenuta al Pumwani Maternity Hospital di Nairobi dopo una visita a sorpresa del governatore, Mike Sonko. Nell'sono stati ritrovati 12 corpi di bambiniin alcunidi cartone e avvolti in sacchetti di plastica. Una visione orrenda che ha portato alla sospensione immediata di un medico e di tutto lo staff su ordine dello stesso governatore.Mike Sonko ha anche pubblicato un video su Twitter in cui si legge: "Oggi ho fatto una visita improvvisata all'di Pumwani dopo aver ricevuto lamentele per casi di lassismo presso la struttura. Ho immediatamente sospeso la Spt Dr Catherine Mutinda dell'e altri due, dopo aver scoperto 12 corpi di bambinimisteriosamente in".Secondo i media del, il governatore ha compiuto un vero e proprio blitz all'interno della struttura giungendo a ...