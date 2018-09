Juventus | niente ricorso per le 4 giornate a Douglas Costa

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Un affare per Juventus - Napoli - Roma e Inter : niente "telecronache faziose" : CHAMPIONS LEAGUE 2018: un affare per Juventus, Napoli, Roma e Inter. Aumentano gli introiti per i club. Come seguire le partite: Sky, Rai e la novità Vodafone Tv. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Niente Juventus in Pes 2019 : i bianconeri si chiameranno ancora PM Black White : Anche nel prossimo Pro Evolution Soccer, storico videogioco calcistico di Konami, non comparirà il nome della Juventus. L'articolo Niente Juventus in Pes 2019: i bianconeri si chiameranno ancora PM Black White è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente Juventus in Pes 2018 : i bianconeri si chiameranno ancora PM Black White : Anche nel prossimo Pro Evolution Soccer, storico videogioco calcistico di Konami, non comparirà il nome della Juventus. L'articolo Niente Juventus in Pes 2018: i bianconeri si chiameranno ancora PM Black White è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - niente palestra per CR7 : relax al mare con Georgina : Poco importa dell'occhio gonfio all'uscita dal Tardini, episodio causato da uno scontro di gioco che ha negato i selfie d'ordinanza nel post-partita. E nemmeno pesa il digiuno dal gol riscontrato ...

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA Juventus/ Video ultime notizie : no al Portogallo - lavorerà con Allegri : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - niente gol con la Juventus/ Video ultime notizie - le critiche non fanno che galvanizzarlo! : Cristiano Ronaldo, Video gol Juventus e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:31:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA Juventus/ Video ultime notizie - Allegri : “La Serie A è più difficile” : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:38:00 GMT)

RONALDO DICE NO AL PORTOGALLO : SOLO CHAMPIONS E Juventus/ Niente addio alla Seleção : Allegri ringrazia Santos : RONALDO DICE no al PORTOGALLO: SOLO JUVENTUS e CHAMPIONS. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:32:00 GMT)

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Juventus - niente Villar Perosa per gli affaticati Benatia e De Sciglio : TORINO - niente amichevole a Villar Perosa per Benatia e De Sciglio , che salteranno il tradizionale test in famiglia della Juventus in programma domani. I due difensori bianconeri, come si apprende ...

Juventus - niente intesa col Watford. Sturaro verso lo Sporting : Il futuro di Stefano Sturaro non sarà in bianconero, almeno per la prossima stagione. Infatti, il centrocampista sanremese è destinato a lasciare la Juventus con l'obiettivo di giocare con maggiore ...

Douglas Costa lancia la Juventus : 'Con Ronaldo niente limiti' : FELICE CON ALLEGRI - Felice della Juve , 'ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho imparato a vivere' ,, Douglas Costa ringrazia anche Allegri per come lo ha fatto crescere: 'è un ...

Juventus da leggenda - niente Pogba? A centrocampo arriva Thiago Alcantara : Una Juventus sempre più ingorda. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e ora che il ritorno di Paul Pogba sembra sempre più lontano, dalla spagna arriva un'ultima voce clamorosa: potrebbe essere Thiago ...

Juventus - relax a Milano per Cristiano Ronaldo : oggi niente allenamenti per i bianconeri : Questa mattina la Juve è rientrata a Torino dopo la tournée americana. Molti bianconeri però non sono sbarcati a Caselle, ma bensì si sono spostati direttamente da Francoforte dove la squadra ha fatto scalo da Washington. A Torino sono arrivati solo sei giocatori della Juventus e si trattava di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, il resto della truppa invece è andato ...