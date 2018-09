Juventus | il mercato fa sforare uno dei nuovi indicatori del FPF

Calciomercato Juventus - Agnelli annuncia un nuovo colpaccio [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Serie A contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del massimo torneo italiano ed adesso si prepara per scendere in campo in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Calciomercato da parte di Agnelli in un’intervista concessa al ‘Financial Times’: “dobbiamo essere in grado di comprare il ...

Il calciomercato oggi : mossa pazzesca della Juventus - i bianconeri pagano la clausola : Il calciomercato oggi – E’ iniziata la quarta giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni. Ma a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato, importanti indicazioni per quanto riguarda la Juventus. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio, rinnovo fino al 2023: un anno in più di durata, 3 milioni più bonus l’ingaggio, la novità che ribalta le ...

Boom Boom calciomercato - la Juventus paga la clausola : colpaccio da 105 milioni! [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/11 FOTO Paola Garbuio/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato - Juventus : Khedira rinnova fino al 2021 : Una storia che continua, insieme, almeno fino 2021 : è questa la nuova data di scadenza del contratto di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, infatti , ha ufficialmente rinnovato il proprio ...

Juventus su Pogba e Chiesa - il mercato è già ripartito (RUMORS) : Juventus a caccia di Pogba e Chiesa ed il mercato riparte. Le indiscrezioni delle ultime ore rilanciano le trattative meno di un mese dopo la chiusura ufficiale del Calciomercato italiano. I bianconeri sognano il ritorno del centrocampista fresco campione del mondo che, dal ritiro della Francia impegnata in Nations League, lancia l’ennesimo messaggio per chi vuole farsi avanti. Il rapporto con Mourinho è ai minimi termini e questo sta spingendo ...

Calciomercato Juventus : Marcelo primo obiettivo - ma lui vuole restare al Real : Marcelo è un calciatore che farebbe gola a qualsiasi squadra, uno di quei giocatori in grado di alzare sostanzialmente il tasso tecnico e tattico di un Club. La Juventus, sempre attenta sul fronte mercato e sulle opportunità da cogliere, questo lo sa benissimo, tanto che il calciatore del Real Madrid è stato, sia in passato che ultimamente, uno dei sogni della società bianconera. In una intervista rilasciata alla tv ufficiale del Real Madrid il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Juventus e Roma pensano ad uno scambio : Il Calciomercato di riparazione è ancora lontano ma Juventus e Roma stanno preparando le strategie per rinforzare ulteriormente le squadre. Nonostante una squadra già fortissima i bianconeri potrebbero decidere per alcuni cambiamenti, voci continue sull’arrivo di Marcelo ma anche su un ritorno di Pogba mentre in uscita potrebbe esserci Dybala, altre panchine avvicinerebbero alla rottura con l’argentino. Secondo indiscrezioni ...

Juventus - Marcelo sempre più vicino al club bianconero. Tutto è già pronto per il mercato di gennaio : L'affare Marcelo sembrava essere già nell'aria dal mercato estivo ma il mancato addio di Alex Sandro ha congelato la trattativa. Solo momentaneamente, perché il difensore brasiliano sembra essere ...

Calciomercato Juventus - si prospetta un clamoroso scambio con il Real Madrid : Allegri si sfrega le mani : Juventus e Real Madrid stanno lavorando ad uno scambio tra Alex Sandro e Marcelo, che potrebbe avvenire nella prossima sessione estiva Mercato finito, ma le trattative non si fermano mai nemmeno in questo periodo. Juventus e Real Madrid infatti stanno provando a mettere in piedi in vista della sessione di gennaio un clamoroso scambio, che coinvolge Alex Sandro e Marcelo. AFP PHOTO / FRANCK FIFE Quest’ultimo ha una voglia tremenda di ...

Calciomercato Juventus - clamoroso dietrofront : quattro operazioni per gennaio - due colpacci in entrata e due cessioni eccellenti [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Szczesny (LaPresse/Fabio Ferrari) ...

