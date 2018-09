Juventus | Allegri | ' Noi favoriti? Facciamo un passo alla volta'

Juventus - Allegri : “Douglas Costa ha avuto un black out” : “Quello di Douglas Costa è stato un episodio spiacevole, un black out che ha sorpreso tutti, anche lui. In tribuna domani? No, deciderò se farlo giocare ma sarà scelta tecnica”. Allegri esclude una punizione ulteriore per il brasiliano, al centro delle polemiche dopo lo sputo a Di Francesco: “E’ un ragazzo sereno, ha chiesto scusa e pagherà con le quattro giornate di squalifica. Potrà dimostrare il suo fair play, ...

Valencia-Juventus - Allegri : 'Nessuno sgabello per Douglas Costa - può giocare'

Valencia-Juventus - Marcelino : 'Allegri il top - Cristiano Ronaldo non ci fa paura. Giochiamo per vincere' : Da un lato la consapevolezza di avere di fronte una delle squadre più forti d'Europa, dall'altro la fiducia di poter conquistare una risultato positivo anche grazie ad un ambiente che si preannuncia ...

Juventus - Allegri detta la linea : 'In Champions League senza assilli né ossessioni' : In cima alla classifica della Serie A dopo 4 giornate con 3 punti di vantaggio sul Napoli, la Juventus si gode il primato e si prepara al debutto in Champions League. Il primo impegno in Europa è in ...

Juventus - Allegri : “in Champions senza assilli” : Con il primato già abbastanza solido in campionato, la Juventus si immerge nel clima della Champions League con la trasferta di mercoledì a Valencia. “Ora – scrive su Twitter – prepariamo la Champions senza assilli né ossessioni”, dice Massimiliano Allegri che tornando sulla partita con il Sassuolo ammonisce: “80 minuti come volevamo, dobbiamo stare attenti perché a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo ...

DIRETTA/ Juventus Sassuolo (risultato 2-1) - Allegri su Ronaldo : "Tutti leziosi - lui no" - e Douglas Costa... : DIRETTA Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:54:00 GMT)

Juventus-Sassuolo - Allegri distrugge Douglas Costa : “sputo inaccettabile - prenderemo provvedimenti” : L’allenatore della Juventus ha parlato dell’episodio Costato l’espulsione a Douglas Costa, sottolineando come il brasiliano pagherà per lo sputo Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo, restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Lapresse Il fuoriclasse portoghese si sblocca nella quarta giornata, dopo 320 minuti di attesa, e in un quarto ...

Juventus - Allegri : 'Douglas? Una reazione. CR7 aveva tanta fame' : Doppietta di Cristiano, altri tre punti in cascina e Juve che viaggia a gonfie vele e bottino pieno. Allegri è decisamente soddisfatto, nonostante sul finale l'episodio di Costa poteva cambiare tutto: ...

Juventus - con loro si sta Allegri : da Bonucci a Ronaldo - ecco l'asse di ferro : Esiste soltanto un elemento in natura che resiste alla rigorosa legge del due. Solo un mediano che non conosce riposo e può spolmonarsi in campionato subito dopo essersi spolmonato, due volte, in ...

Juventus-Sassuolo - Allegri ne chiama 22 : out Barzagli : TORINO - In vista del match interno col Sassuolo , valido per la quarta giornata di campionato e in programma domani alle 15 all' Allianz Stadium , al termine della rifinitura odierna al Training ...