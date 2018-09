Jet russo scompare dai radar in territorio siriano

Il cane sta male mentre si trova in vacanza in Sardegna : il milionario russo lo manda a Mosca con il Jet privato : Il cane sta male e il milionario russo noleggia un jet privato per rimandarlo a casa, in Russia, e essere curato dal suo veterinario. Come riportato da La Nuova Sardegna, il magnate era al Forte Village, resort di lusso sull’isola, e quando si è reso conto che il suo animale non stava bene, ha deciso di non fidarsi troppo dei veterinari sardi e di chiamare subito il pilota del suo aereo. In men che non si dica, il cane si è ritrovato dal ...