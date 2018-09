Milan - Ivan Gazidis nuovo amministratore delegato - ma non da subito : il comunicato ufficiale : Adesso è ufficiale : Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato del Milan . L’annuncio è apparso direttamente sul sito del club rossonero, che ha comunque specificato che l’attuale direttore esecutivo dell’Arsenal non entrerà in carica da subito . Di seguito, il testo integrale del comunicato . Gazidis al Milan : il comunicato ufficiale AC Milan comunica che Ivan Gazidis ha accettato la proposta di assumere il ruolo di ...

Ivan Gazidis nuovo ad del Milan : si allungano i tempi : È andato in scena nella giornata di ieri un nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan , nel quale si sono discussi soprattutto due temi: il primo legato alla Uefa e alle prossime mosse della società nei confronti dell’organo di Nyon dopo l’accoglimento del ricorso del Tas di Losanna, che ha riammesso i rossoneri in Europa; il secondo riguarda il nome del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Paolo Scaroni, il quale ...

Milan - Ivan Gazidis nel mirino di Elliott per il ruolo di ad : offerta da capogiro per lui : La nuova proprietà del Milan sembra aver deciso su chi voler puntare come prossimo amministratore delegato. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal. Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto ad offrire al 53enne di origini sudafricane una cospicua cifra per convincerlo a lasciare i Gunners. Milan, ultimatum a Gazidis: nuova offerta e risposta entro i primi di ...