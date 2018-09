Italia segue da vicino caso pachistana

: Ragazza pachistana portata via dall'Italia con l'inganno chiede aiuto alla sua scuola a Monza. La Farnesina… - Agenzia_Ansa : Ragazza pachistana portata via dall'Italia con l'inganno chiede aiuto alla sua scuola a Monza. La Farnesina… - JacopoRizzi : RT @Agenzia_Ansa: Ragazza pachistana portata via dall'Italia con l'inganno chiede aiuto alla sua scuola a Monza. La Farnesina @ItalyMFA se… - mlgranati : RT @Agenzia_Ansa: Ragazza pachistana portata via dall'Italia con l'inganno chiede aiuto alla sua scuola a Monza. La Farnesina @ItalyMFA se… -

La vicenda della studentessache abitava in Brianza e costretta con l'inganno dai genitori a vivere nel suo Paese di origine viene "seguita da" dal ministro degli Esteri,Moavero "La Farnesina sta acquisendo dalla Questura elementi per valutare le modalità più appropriate per possibili interventi a tutela dei suoi diritti". La ragazza, oggi 23enne, sarebbe stata ritirata da scuola dai genitori, tenuta segregata in casa con la sorella per due anni e portata in Pakistan. La giovane ha chiesto aiuto alla propria ex scuola(Di martedì 18 settembre 2018)