Italia | addio al nucleare | al via la demolizione dei reattori

Dal blocco dei siti di streaming illegale all’addio di Italiansbus : addio alle serie tv “gratis”? : Un altro fine settimana terribile per i fan delle serie tv per via dell'addio di Italiansbus e non solo. Dopo il blocco dei siti di streaming illegale che hanno messo in crisi molti fruitori, adesso è la volta dei siti che in questi anni hanno condiviso, spesso senza scopo di lucro, serie tv e film con i sottotitoli italiani. Il momento è davvero delicato e critico visto che con le nuove normative sul copyright potrebbero mettere il bavaglio ...

L'addio a Marchionne : centinaia di dipendenti Fca da tutta Italia in Duomo a Torino : centinaia di dipendenti da tutta Italia a rappresentare tutti gli stabilimenti. I vertici del gruppo, a partire dal presidente di Fiat Chrysler John Elkann e dall'amministratore delegato Mike Manley. ...

“Addio a un genio”. Lutto nella cultura Italiana. Morto Guido Ceronetti : Lutto nel mondo della cultura italiana. Filosofo, poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo aveva da poco compiuto 91 anni. Si è spento a Cetona a 91 anni Guido Ceronetti. Uomo di vasta erudizione e di sensibilità umanistica, cominciò a collaborare nel 1945 con vari giornali; la sua presenza sul quotidiano La Stampa ebbe inizio nel 1972. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio) sia ...

“Addio a un genio”. Lutto nella cultura Italiana. La notizia arrivata poco fa : Lutto nel mondo della cultura italiana. Filosofo, poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo aveva da poco compiuto 91 anni. Si è spento a Cetona a 91 anni Guido Ceronetti. Uomo di vasta erudizione e di sensibilità umanistica, cominciò a collaborare nel 1945 con vari giornali; la sua presenza sul quotidiano La Stampa ebbe inizio nel 1972. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio) sia ...

Addio a Luisa Mann - protagonista dell'epoca d'oro della new wave Italiana : Fino a pochi giorni fa era in onda quotidianamente su Radio Due Rai, al microfono del programma Commessi Viaggiatori. Era un ritorno alla radio dopo che negli anni '80 e '90 aveva condotto programmi ...

Addio a Luisa Mann - protagonista dell'epoca d'oro della new wawe Italiana : Fino a pochi giorni fa era in onda quotidianamente su Radio Due Rai, al microfono del programma Commessi Viaggiatori. Era un ritorno alla radio dopo che negli anni '80 e '90 aveva condotto programmi ...

TNTVillage chiuso definitivamente. Addio ad uno dei portali Torrent Italiani migliori in assoluto : Trovare Torrent non è difficile e per quelli Italiani il portale più di successo era TNTVillage che però al momento è chiuso a tempo non definito. E’ un Addio o un arrivederci? Scopriamo cosa sta succedendo TNTVillage chiuso definitivamente. Addio ad uno dei portali Torrent Italiani migliori in assoluto Lo storico portale dove trovare Torrent […]

TNTVillage chiuso definitivamente. Addio ad uno dei portali Torrent Italiani migliori in assoluto : Trovare Torrent non è difficile e per quelli Italiani il portale più di successo era TNTVillage che però al momento è chiuso a tempo non definito. E’ un Addio o un arrivederci? Scopriamo cosa sta succedendo TNTVillage chiuso definitivamente. Addio ad uno dei portali Torrent Italiani migliori in assoluto Lo storico portale dove trovare Torrent […]

Francesca Schiavone - la Leonessa che ha scaldato l’Italia. L’addio di una leggenda vincente : C’è stato un momento della storia del tennis italiano in cui tre milioni e mezzo di persone si sono strette, nello stesso momento, davanti agli schermi di Rai2 (senza contare coloro che erano rimasti fedeli a Eurosport), per la prima finale in un torneo del Grande Slam da parte di una giocatrice azzurra. Quel frangente era il tie-break del secondo set, quel tempo era l’orario compreso tra le 16:40 e le 16:50 di sabato 5 giugno 2010, ...

Masterchef Italia 7/ Tv 8 - Anticipazioni prima puntata : addio Carlo Cracco - benvenuta Antonia Klugmann : Masterchef Italia 7, su Tv 8 l'ultima stagione del cooking show più amato della tv. Nel corso della prima puntata, Antonia Klugmann raccoglierà il testimone di Carlo Cracco(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:10:00 GMT)

“È morto”. Televisione in lutto : addio a un pezzo della storia Italiana : È morto nella sua città, Spoleto, uno dei volti più noti della Televisione italiana. Mauro Bronchi era la ‘brunetta’ de ”Le sorelle bandiera”, il mitico trio lanciate da Renzo Arbore nel programma ‘L’altra domenica’. La loro presenza all’epoca fu al centro di polemiche perché era la prima volta che tre uomini travestiti da donna apparivano in tv, ma la sigla finale del programma cult, Fatti ...

Meteo - addio estate : sull’Italia arrivano nuvole e pioggia - crolla la temperatura : Una pesante perturbazione da giovedì interesserà il nord dell'Italia portando piogge e temporali anche intensi che via via si diffonderanno anche al centro. Preludio di un weekend fatto di piogge continue che non daranno tregua alle regioni centro settentrionali con un deciso calo termico.Continua a leggere

In Francia addio al telefono fisso. Ecco che cosa può accadere in Italia : Il caro vecchio telefono in Francia sta per andare in pensione. Il conto alla rovescia è iniziato e, come sempre accade in occasione di passaggi tecnologici chiave – c'è anche una data...

Ginnastica - Giada Grisetti si infortuna a un gomito : addio Mondiali. Quanti crac per l’Italia : Nuovo infortunio in casa Italia nel corso di una stagione davvero nefasta sotto questo punto di vista. Giada Grisetti si è fatta male a un gomito e deve sottoporsi a un intervento chirurgico, operazione che le impedirà di proseguire la preparazione per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) a fine ottobre. Un vero peccato visto che la 18enne era ormai diventata un riferimento tra le azzurre dopo aver ...