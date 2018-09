Inter | Vecino e quei gol da infarto | I miei gol | emozioni forti

Inter-Tottenham 2-1 - apre Eriksen. Ribaltone firmato Icardi e Vecino : Icardi e Vecino, proprio come all'Olimpico contro la Lazio, come la domenica di maggio della Champions ritrovata. La notte che l'Inter aspettava da sei anni e mezzo finisce in tripudio. Il primo, ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Inter-Tottenham 2-1. Clamorosa rimonta finale firmata da Icardi e Vecino : L’Inter batte il Tottenham nella prima giornata di Champions League al termine di una partita pazzesca, con gli inglesi in vantaggio ed in controllo fino a cinque minuti dal termine. Al vantaggio di Eriksen (con deviazione decisiva di Miranda), rispondono Icardi e, in pieno recupero, Vecino, per il 2-1 finale. Nel primo tempo la prima occasione al 13′ è per Eriksen che, su punizione, chiama all’intervwnto Handanovic, abile a ...

Pagelle Inter-Tottenham : 2-1. Icardi e Vecino ribaltano tutto e San Siro esplode! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI Inter-Tottenham L’Inter sembrava destinata al ko ma proprio in extremis va a ribaltare il match contro il Tottenham con i gol di Icardi e Vecino. Il match di San Siro ha dell’incredibile, con i londinesi che sembrano poter condurre in porta il match ma, proprio alla fine, subiscono l’uno-due che li mette in ginocchio. Icardi segna un gol capolavoro, per Vecino ancora un colpo di testa pesantissimo. ...

Pazza Inter - la Champions ti fa bella : Icardi - Vecino ed un grande cuore massacrano il Tottenham - esplode San Siro! : Inter vittoriosa contro il Tottenham alla prima in Champions League, capitan Icardi e Vecino hanno fatto impazzire San Siro Inter, che favola. Il salvatore dei nerazzurri si chiama ancora una volta Mauro Icardi, vero e proprio trascinatore della sua squadra. Il capitano ha mandato in visibilio San Siro, una bolgia questa sera durante la gara contro il Tottenham. Lui ha riacceso la fiamma, fiamma tenuta viva e fatta esplodere ...

L'Inter chiede 40 milioni per la cessione di Vecino : Il nodo centrocampista si è trasformato in un autentico rompicapo per L'Inter. Il tecnico nerazzurro è stato chiaro negli ultimi summit avuti con la dirigenza. Luciano Spalletti ha ribadito la necessita' di acquistare un calciatore di livello da affiancare in mediana a Marcelo Brozovic. In quest'ottica va visto il tentativo per il fuoriclasse del Real Madrid Luka Modric che sembra aver aperto al possibile trasferimento a Milano. Centrocampo, ...

Inter - Dalbert Vecino e Gagliardini rischiano il taglio dalla lista Champions : L'Inter è alle prese con la compilazione della lista Champions e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come i calciatori a rischio siano Gagliardini, Vecino e Dalbert. 'Più complessa la situazione per la Champions, dove le restrizioni del Financial Fair Play obbligano l'Inter a una rosa di ...

Inter - per Vecino Champions a rischio. E Sarri lo vuole al Chelsea : Matias Vecino, 26 anni, centrocampista dell'Inter. Ansa Matias Vecino è nel mirino del Chelsea. Secondo le indiscrezioni di SkySports britannico, Maurizio Sarri ha chiesto alla dirigenza dei Blues di ...

Inter - Vecino ai saluti - : Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Chelsea sarebbe vicino a trovare l'accordo con Vecino. L'Inter, per l'uruguaiano, dovrebbe incassare circa 36 milioni di euro. Un sacrificio necessario per arrivare a Vidal. Il cileno, ...