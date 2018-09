Inter-Tottenham | Icardi | ' Possiamo giocarcela con chiunque Aspettavamo questa partita da

Gol Icardi e Vecino - delirio Inter contro il Tottenham [VIDEO] : Gol Icardi – E’ andata in scena la partita di Champions League tra Inter e Tottenham. Dopo un inizio incoraggiante dei nerazzurri sono venuti fuori gli ospiti, che nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio con Kane su un’imbucata meravigliosa di Eriksen. Nella ripresa il danese si mette in proprio: prima trova la risposta di Handanovic, poi, grazie anche alla deviazione di Miranda, realizza il gol dello 0-1. L’Inter prova a ...

Inter - Tottenham 2-1 : Inter batte Tottenham 2-1 nella prima giornata del gruppo B di Champions League. I nerazzurri, dopo il vantaggio all'8' della ripresa di Eriksen, su passaggio di Lamela, hanno ribaltato con Icardi al ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Inter-Tottenham 2-1. Clamorosa rimonta finale firmata da Icardi e Vecino : L’Inter batte il Tottenham nella prima giornata di Champions League al termine di una partita pazzesca, con gli inglesi in vantaggio ed in controllo fino a cinque minuti dal termine. Al vantaggio di Eriksen (con deviazione decisiva di Miranda), rispondono Icardi e, in pieno recupero, Vecino, per il 2-1 finale. Nel primo tempo la prima occasione al 13′ è per Eriksen che, su punizione, chiama all’intervwnto Handanovic, abile a ...

Inter esordio da urlo in Champions - 2-1 al Tottenham : le pagelle : Termina sul risultato di 2-1 l'esordio in Champions League dell'Inter che contro il Tottenham, dunque, battezza il proprio ritorno nel migliore dei modi in uno stadio Meazza stracolmo con quasi settantamila spettatori ad assistere alla prima gara valida per il gruppo B. Gli Spurs passano in vantaggio con Eriksen al 53', aiutato da una deviazione di Miranda. I nerazzurri, però, non mollano e trovano il pareggio all'86' con un grandissimo gol di ...

Inter-Tottenham 2-1 - Icardi e Vecino ribaltano gli Spurs : Tutto sulla Champions League Inter-Tottenham, cronaca e statistiche Tutte le notizie di Champions League Per approfondire

Inter-Tottenham : 2-1 - decide Vecino al 92' : Eriksen porta in vantaggio gli inglesi al 53', ma i nerazzurri rimontano tra l'86' e il 92': decide tutto un colpo di testa dell'uruguaiano

Pagelle Inter-Tottenham : 2-1. Icardi e Vecino ribaltano tutto e San Siro esplode! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI Inter-Tottenham L’Inter sembrava destinata al ko ma proprio in extremis va a ribaltare il match contro il Tottenham con i gol di Icardi e Vecino. Il match di San Siro ha dell’incredibile, con i londinesi che sembrano poter condurre in porta il match ma, proprio alla fine, subiscono l’uno-due che li mette in ginocchio. Icardi segna un gol capolavoro, per Vecino ancora un colpo di testa pesantissimo. ...

Champions - l'Inter batte il Tottenham in rimonta : Serata fantastica, favolosa per l'Inter di Luciano Spalletti che tornava in Champions League a sei anni distanza e che torna alla vittoria. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1, in rimonta, contro l'ostico Tottenham di Mauricio Pochettino che era passato in vantaggio al 53' grazie ad Eriksen, con deviazione decisiva di Miranda. l'Inter, però, non si dà per vinta e resta in partita e concentrata fino all'85' quando Icardi con un gran gol al ...

Inter-Tottenham - il gol di Vecino fa impazzire San Siro [VIDEO] : Inter-Tottenham, il gol di Vecino in prossimità dello scadere ha permesso ai nerazzurri di portare a casa tre punti importantissimi Inter-Tottenham 2-1, grazie alla rete di Vecino allo scadere. Una rete voluta, cercata, con il grande cuore dell’uruguayano che si è gettato in avanti nel finale di gara trovando l’acuto giusto per andare a siglare la rete della vittoria per i nerazzurri. Una vittoria importantissima in chiave ...

Champions League - Inter-Tottenham 2-1 : 20.54 Spalletti cercava la svolta e la svolta seppur sofferta, arriva: al Meazza, nel debutto Champions, l'Inter 'ribalta' il Tottenham all'ultimo respiro (2-1). Primo tempo senza una vera palla-gol ma giocato meglio dagli inglesi,pericolosi con Eriksen (punizione) e due volte con il bomber Harry Kane. L'equilibrio si rompe al 53':Spurs avanti con il destro di Eriksen sporcato da Miranda.Risponde Perisic: Vorm attento. Handanovic salva su ...

Inter-Tottenham 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/14 Spada/LaPresse ...

VIDEO Icardi - gol pazzesco in Inter-Tottenham. Un destro al volo da fantascienza in Champions League : Mauro Icardi segna un gol fantastico al suo esordio in Champions League riportando l’Inter in linea di galleggiamento nella gara contro il Tottenham. Ecco il gol dell’1-1 dell’argentino: Un VIDEO perfetto perfetto per le clip. Gol pazzesco di @MauroIcardi. #InterTottenham pic.twitter.com/G6EykCpNlB — Esegesi (@_esegesi_) September 18, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Pazza Inter - la Champions ti fa bella : Icardi - Vecino ed un grande cuore massacrano il Tottenham - esplode San Siro! : Inter vittoriosa contro il Tottenham alla prima in Champions League, capitan Icardi e Vecino hanno fatto impazzire San Siro Inter, che favola. Il salvatore dei nerazzurri si chiama ancora una volta Mauro Icardi, vero e proprio trascinatore della sua squadra. Il capitano ha mandato in visibilio San Siro, una bolgia questa sera durante la gara contro il Tottenham. Lui ha riacceso la fiamma, fiamma tenuta viva e fatta esplodere ...

Inter-Tottenham : gol clamoroso del “salvatore” Icardi [VIDEO] : Inter-Tottenham, Maurito Icardi autore di una rete fantastica che ha portato sull’1-1 i nerazzurri di Luciano Spalletti Inter-Tottenham, all’85’ minuto è esploso San Siro. A mandare in visibilio i tifosi ci ha pensato Maurito Icardi, autore di una rete fantastica alla prima presenza in Champions League. Il calciatore argentino ha calciato al volo dalla distanza freddando Vorm con un destro favoloso che si è insaccato ...