Inter-Tottenham | formazioni ufficiali e partita in diretta live - Champions League

Champions League - Inter-Tottenham in diretta esclusiva su Sky : A distanza di sei anni dall’ultima partita l’Inter torna in Champions League dove è attesa da un girone sulla carta piuttosto complesso. Nella gara di esordio i nerazzurri ospitano il Tottenham di Pochettino, una formazione insidiosa e da non sottovalutare come la maggior parte delle squadre inglesi. In contemporanea si gioca anche l’altra partita del […] L'articolo Champions League, Inter-Tottenham in diretta esclusiva ...

Inter-Tottenham di Champions : orario e diretta tv - dove vedere la partita : Dopo la sconfitta in campionato con il Parma i nerazzurri provano a reagire. Ma contro gli Spurs non sarà una partita facile

Inter - venduti oltre 62mila biglietti per il Tottenham : Sei anni e mezzo dopo l'ultima volta, stasera l'Inter tornerà a sentire la musichetta della Champions a San Siro. L'articolo Inter, venduti oltre 62mila biglietti per il Tottenham è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - partite oggi in diretta tv : Inter-Tottenham e Stella Rossa-Napoli su Sky : Scatta oggi, martedì 18 settembre 2018, la nuova Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite saranno ...

Inter-Tottenham stasera in tv : a che ora comincia e su che canale vederla : Signore e signori, bentornati alla Champions League. Dopo una lunga attesa, finalmente, siamo ai nastri di partenza della massima competizione europea che, questa stagione, vedrà il suo atto finale al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid. Questa sera muove i suoi primi passi nel Girone B l’Inter, che a San Siro ospita una rivale temibile come il Tottenham. Una sfida davvero delicata per i ragazzi di Luciano Spalletti che, ...

Inter-Tottenham - pregi e difetti della squadra di Pochettino : Dopo 6 anni di attesa, per l’Inter è finalmente arrivato il momento del ritorno sul palcoscenico più importante, più ambito: è scoccata l’ora della Champions per i nerazzurri, che stasera affronteranno a San Siro il Tottenham di Pochettino. Entrambe le squadre non stanno attraversando un momento felice, e sia Spalletti che il tecnico argentino hanno sottolineato l’importanza della gara anche sotto il profilo psicologico: ...