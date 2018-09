Inter | Spalletti | Una grande partita che ci lascia un' altra convinzione

Inter-Tottenham - Spalletti : 'Vittoria diversa - ora abbiamo nuove convinzioni. Icardi è fondamentale' : Matias Vecino si ripete: entusiasmo a mille a San Siro. Memorabile il ritorno dell'Inter in Champions League: Tottenham ribaltato al debutto nei minuti finali di partita grazie al gol di Mauro Icardi ...

LIVE Inter-Tottenham in DIRETTA : 0-0. Spalletti si affida alla difesa a 3 per arginare Kane : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Tottenham, match valido per il primo turno della fase a gironi (B) di Champions League 2018-2019. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, chiamati a un’impresa contro la compagine inglese per incominciare al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo e lo Stadio sarà praticamente sold-out: sono già stati staccati ...

Inter - la frase di Spalletti e quel chiaro riferimento a Skriniar : Luciano Spalletti chiede qualche sforzo in più a Milan Skriniar. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il difensore nerazzurro dovrà svolgere un doppio compito. 'Il momento è tanto eccitante quanto delicato. Spalletti ha nascosto le prove di formazione da occhi indiscreti, ma ...

Champions League - probabili formazioni Inter-Tottenham : Spalletti ripropone la difesa a tre : L’Inter ritorna in Champions League. Lo fa in un momento delicato della sua stagione. Il campionato ha riservato alla società nerazzurra un inizio molto delicato. La sconfitta casalinga con il Parma non ha di certo rasserenato l’ambiente, tutt’altro. L’esordio in Champions League non è dei più agevoli, come non lo è il girone pescato dai nerazzurri partendo dalla quarta fascia. Luciano Spalletti è sicuro del fatto che ...

Inter-Tottenham - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Spalletti punta sulla difesa a tre - Icardi torna titolare : Questa sera alle 18.55 l’Inter affronterà a San Siro il Tottenham, nella sfida d’esordio del Gruppo B della Champions League. I nerazzurri fanno il loro ritorno nella massima competizione europea dopo sei anni e sono pronti a tornare subito protagonisti. Una vittoria sarebbe fondamentale sia per la qualificazione, che per dare una svolta ad un avvio di stagione deludente. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili ...

Inter - ecco i convocati di Spalletti per il Tottenham : c'è D'Ambrosio : MILANO - Danilo D'Ambrosio è presente nell'elenco dei convocati diramato dal tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con il Tottenham valida per la prima giornata della fase a ...

Inter - Spalletti : 'Zitti e raddrizzare. Con il Tottenham possiamo svoltare' : E' una di quelle partite e di quelle competizioni che non baratteresti per nulla al mondo. Ho avuto la fortuna di esserci diverse volte, si vivono emozioni incredibili. Se ci sei stato non puoi più ...

Inter-Tottenham - Spalletti sale sulla giostra Champions : “è il luna park del calcio - non siamo favoriti ma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa del match contro il Tottenham, sfida che segna il ritorno in Champions dei nerazzurri “E’ una gara che può farvi svoltare? Sicuramente sì, sono gare che valgono moltissimo a livello di entusiasmo e convinzione. Secondo me per il momento che stiamo attraversando è una gara che capita a proposito. E’ una di quelle partite e di quelle competizioni che non ...

Inter - Zenga : “Io al posto di Spalletti? Fantacalcio” : Walter Zenga non l’ha mai nascosto: la panchina dell’Inter è un suo sogno da sempre e spera un giorno di poter allenare la sua squadra del cuore. Ma non adesso però, come ha detto a ‘Pressing’ ieri sera: “Io sulla panchina dell’Inter? Non mettetemi in difficoltà con Spalletti che è un amico. Nella Playstation 2021 forse“. In merito alla sconfitta Interna contro il Parma, l’ex portiere ha ...

Inter - Spalletti : 'La Champions League è il Luna Park del calcio' : Cosa non funziona nell'Inter? Analizzando alcune fasi del match contro il Parma con Sky Sport Tech , si può notare come la manovra dell'Inter risulti troppo lenta , con la palla giocata spesso a ...

Inter senza terzini destri col Tottenham : ecco la soluzione studiata da Spalletti [FOTO] : D’Ambrosio e Vrsaljko ko, Luciano Spalletti è stato costretto a reinventarsi l’Inter in vista dell’esordio in Champions League col Tottenham L’Inter deve necessariamente voltare pagina dopo la pessima gara giocata contro il Parma. Una sconfitta che ha denotato le solite lacune caratteriali, oltre alla difficoltà ad andare in rete. Adesso c’è il Tottenham da affrontare, squadra senz’altro molto temibile. ...

Zenga all’Inter per risollevarla dalla crisi? “Non mettetemi in difficoltà - Spalletti è un amico” : Luciano Spalletti nel mirino delle critiche dopo un inizio di stagione complicato con la sua Inter: Zenga tra i papabili in caso di futuro esonero?-- “Non mettermi in difficoltà con Spalletti, che è un amico”, ha dichiarato a Pressing l’ex portiere nerazzurro. Ancora è probabilmente presto per parlare di un allontanamento di Spalletti, le prossime gare però dovranno segnare un netto cambio di rotta.

Inter - la sveglia Champions suona per Spalletti e Icardi : Il mondo nerazzurro se la prende con l'insostenibile leggerezza delle sviste arbitrali: un buon alibi. Ma non fa vincere. Spalletti e Icardi non possono essere problemi, perché invece dovrebbero ...