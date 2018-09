Inter | Icardi alla prova Uragano Kane Mauro sfida lo specialista di Coppa

Inter-Tottenham - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Spalletti punta sulla difesa a tre - Icardi torna titolare : Questa sera alle 18.55 l’Inter affronterà a San Siro il Tottenham, nella sfida d’esordio del Gruppo B della Champions League. I nerazzurri fanno il loro ritorno nella massima competizione europea dopo sei anni e sono pronti a tornare subito protagonisti. Una vittoria sarebbe fondamentale sia per la qualificazione, che per dare una svolta ad un avvio di stagione deludente. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili ...

Inter-Tottenham - Pochettino : 'Alli out - spero che Icardi non si sblocchi ora' : "Non penso che siamo favoriti, l'Inter ha ottimi giocatori e uno degli allenatori migliori al mondo: sono molto felice di poter salutare e affrontare Spalletti. Domani sarà una partita difficile: ...

Inter - suona già l’allarme : 2 sconfitte in 4 partite - manca Icardi : Inter- suona già l’allarme in casa nerazzurra dopo appena 4 giornate di campionato. Spalletti dovrà cercare di far quadrare il cerchio in vista dei prossimi impegni. 2 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle prime 4 giornate: un ruolino di marcia piuttosto preoccupante, per chi, fino a poche settimane fa, era pronta a candidarsi […] L'articolo Inter, suona già l’allarme: 2 sconfitte in 4 partite, manca Icardi proviene ...

Inter - la sveglia Champions suona per Spalletti e Icardi : Il mondo nerazzurro se la prende con l'insostenibile leggerezza delle sviste arbitrali: un buon alibi. Ma non fa vincere. Spalletti e Icardi non possono essere problemi, perché invece dovrebbero ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - inizia il secondo tempo. Icardi in campo al posto di Keita : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter - il rinnovo di Icardi? Ausilio fa il punto della situazione : Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato dell’ipotesi di rinnovo per il centravanti nerazzurro Mauro Icardi Mauro Icardi attende ancora di firmare il rinnovo con l’Inter. Il ds del club, Piero Ausilio, ha parlato di questo ed altro ai microfoni di Skysport prima della gara contro il Parma a San Siro: “Ci sono dei contatti, ma non ci sono termini per cui si debba correre. Piano piano arriveremo a un accordo. La ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri senza Icardi! Giocano Keita e Nainggolan : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter : Icardi in panca e Keita titolare : ANSA, - MILANO, 15 SET - Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, lascia Mauro Icardi a riposo nella sfida contro il Parma, pensando anche alla Champions. Il capitano nerazzurro partirà infatti dalla ...

Inter-Parma - le probabili formazioni : ballottaggio Icardi-Keita : Sarà la partita tra Inter e Parma a San Siro ad aprire il programma della quarta giornata di Serie A, al rientro dalla sosta per le nazionali. I nerazzurri arrivano in crescendo a questa sfida, dopo ...

Serie A Inter - i convocati per il Parma. Ok Icardi e Vrsaljko : MILANO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 22 giocatori in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Parma. Ok Icardi e Vrsaljko , out Lautaro Martinez. Questo l'...

