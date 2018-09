Inter esordio da urlo in Champions | 2-1 al Tottenham | le pagelle

Inter-Tottenham - l’emozione di Icardi all’esordio in Champions League : “aspettavo questo momento da tempo” : Icardi parla prima della partita di Champions League contro il Tottenham, l’attaccante dell’Inter è all’esordio nella competizione europea L’Inter dopo sei anni torna in Champions League e lo fa contro il Tottenham a San Siro. Per i nerazzurri sarà importante partire bene per aumentare il livello di autostima in vista dei prossimi match della fase a gironi della competizione europea. A parlare nel pre-partita il ...

Inter-Tottenham - Champions League 2019 : grande sfida all’esordio per i nerazzurri. Serve una vittoria per la svolta : L’Inter torna in Champions League dopo sei anni e affronterà subito una grande sfida a San Siro con il Tottenham. I nerazzurri hanno calcato per l’ultima volta il palcoscenico della massima competizione europea nella stagione 2011/12 e ora proveranno a tornare protagonisti, anche se il sorteggio li ha messi in un girone di ferro, visto che nel Gruppo B oltre agli inglesi, ci sono Barcellona e PSV. Per sperare nella qualificazione sarà quindi ...

Spalletti - emergenza difesa per l'esordio dell'Inter in Champions : All'esordio in Champions League mancano due giorni, l'Inter ci arriva sgonfia nel corpo e nello spirito dopo il pessimo avvio di campionato, che in quattro giornate ha portato una vittoria, un ...

Inter - Suning pronto all'esordio in Champions League della squadra nerazzurra : L'Inter in questa stagione tornera' a partecipare alla Champions League dopo quasi sette anni di assenza. Un risultato raggiunto dopo anni di sacrifici e anche alcuni fallimenti. Un risultato arrivato alla seconda stagione con a capo della societa' Suning. Il colosso di Nanchino si è insediato a capo dell'Inter a giugno 2016 e sin da subito il diktat è stato quello di riportare il club ai vertici del calcio mondiale. Un risultato non ancora ...

Inter - febbre Champions : 60.000 biglietti venduti per la gara d'esordio contro il Tottenham : Mancano solo una dozzina di giorni e, per l'Inter, la Champions League sarà di nuovo realtà. I nerazzurri sono pronti a tornare nell'Europa più importante a 6 anni di distanza: l'ultima gara giocata ...

Inter - previsto il pienone per l’esordio in Champions : L’attesa sta per finire e, a giudicare dalle vendite dei biglietti, i tifosi dell’Inter non stanno più nella pelle. Sei anni senza la coppa più prestigiosa si fanno sentire e San Siro si prepara a rispondere in massa: già superata quota 60mila biglietti. Martedì 18 settembre, nel primo impegno europeo della stagione, gli uomini di Spalletti affronteranno il Tottenham, con cui probabilmente si giocheranno le chance di passaggio ...

Inter - la rivincita di Candreva : dopo rumors e panchine - ecco l'esordio con gol : A trovare il gol nell'ultima stagione furono Gabigol al Dall'Ara e Karamoh a San Siro, uniche firme nerazzurre della loro Serie A. Chi ha riassaporato la rete proprio contro il Bologna è stato Antonio ...

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE/ Esordio da brivido per Inter e Roma - mentre Juventus e Napoli... : CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE, streaming video Rai: a composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter ecco i nomi delle loro avversarie con le date delle partite.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:22:00 GMT)

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE/ Il calendario completo - esordio duro per Inter e Roma : DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, streaming video Rai: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:53:00 GMT)

Inter - attesi 60mila tifosi per l’esordio casalingo a San Siro con il Torino : Nonostante la sconfitta all'esordio con il Sassuolo, non mancheranno i tifosi per la prima gara casalinga dell'Inter. L'articolo Inter, attesi 60mila tifosi per l’esordio casalingo a San Siro con il Torino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ninja - «l'esordio» in disco fa ballare i tifosi sui social Ora deve far girare l'Inter : Matteo Basile In campo, la sua assenza si è fatta sentire. In discoteca, la sua presenza si è fatta notare. Ci è abituato Radja Nainggolan a far parlare di sé, sia sul terreno da gioco sia senza le ...

Ninja - "l'esordio" in disco fa ballare i tifosi sui social. Ora deve far girare l'Inter : In campo, la sua assenza si è fatta sentire. In discoteca, la sua presenza si è fatta notare. Ci è abituato Radja Nainggolan a far parlare di sé, sia sul terreno da gioco sia senza le scarpette da gioco indosso. Sempre sotto i riflettori, anche troppo.Succede che venerdì il centrocampista dell'Inter decida di passare la serata, fino a tardi, alla discoteca La casa loca di Dalmine, vicino a Bergamo. Sia chiaro: nella sua vita privata un ...