Inter | cresce l' ottimismo per il recupero di D' Ambrosio

Paolo Savona - Intervista di Senaldi : 'O si cresce o si collassa Cara Ue - fai tu i compiti' : 'Le voci sulle mie possibili dimissioni? Rappresentano le speranze, prive di fondamento, degli avversari, miei e del governo. Non posso passare il mio tempo a interessarmi di loro, ma posso dire che ...

Ascoli Piceno - Festival Internazionale di musica ''Crescendo'' apre con Sollima : I biglietti sono già in vendita nel circuito Vivaticket oltre che nella biglietteria di piazza del Popolo , da giovedì 6, 0736298770, e naturalmente la sera degli spettacoli. Crescendo in musica e ...

Sconcerti : 'Juve in Italia senza rivali - ma in Europa resta a rischio. Solo l'Inter cresce' : Parlando a RMC Sport , Mario Sconcerti ha commentato il momento del calcio Italiano: 'Penso che siamo destinati a un campionato senza anti-Juve. Al netto del rendimento di Cristiano Ronaldo, la squadra bianconera è ...

Inter - il monte ingaggi cresce del 41% e supera i 100 milioni : Sale oltre i 100 milioni di euro il monte ingaggi lordo dell'Inter per la stagione 2018/2019, in crescita del 41%. L'articolo Inter, il monte ingaggi cresce del 41% e supera i 100 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Bologna Inter/ Ferri : Nainggolan? Ritorno importante ma i nerazzurri devono crescere - esclusiva - : Pronostico Bologna Inter: Intervista esclusiva a Riccardo Ferri sul match atteso questa sera al Dall'Ara e valido per la terza giornata della Serie A.

Sorteggi Champions League - cresce l’attesa : inglesi da evitare per la Juventus e l’Inter rischia un girone di ferro - Napoli e Roma in seconda fascia : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, grande attesa per i Sorteggi di oggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le categorie sono quattro e le squadre sono state ripartite ...

Sexto 'Nplugged continua a crescere : Mogwai - Interpol e un'atmosfera unica : L'obiettivo è raccontare delle meraviglie di questo piccolo-grande mondo anche il prossimo anno, con sempre lo stesso augurio: in una location del genere, con un'atmosfera del genere, ci starebbero ...

Inter - Keita è con Calenda : cresce l'attesa dei tifosi : TORINO - Non c'è soltanto Modric a scatenare la fantasia dei tifosi Interisti, letteralmente galvanizzati da un mercato ben sopra ogni più rosea aspettativa. Keita Balde è l'altro nome che, a livello ...

Inter - cresce l'attesa per l'incontro Modric-Real. Barcellona in pressing su Pogba. Kalinic-Atletico Madrid : Da Modric a Rabiot , passando per Pogba e Pjanic : sarà la settimana dei centrocampisti, veri e illustri protagonisti di questa bollente fase di calciomercato. L'effetto domino potrebbe essere ...

Inter : cresce l’attesa per Modric - il croato è convinto a “rompere” con il Real Madrid : L‘Inter aspetta e spera: Modric, il campione croato del Real, l’8 agosto tornerà in Spagna per incontrare il presidente Florentino Perez. Il numero uno sarebbe molto infastidito dalla questione: Modric chiederà di essere ceduto ai nerazzurri. In questo momento Ausilio è sornione: non ha contattato i vertici del Real Madrid ma sta intrattenendo rapporti con i procuratori del croato, non appena la situazione si delinierà l’Inter ...

Inter - cresce il numero di abbonati : Curva Nord quasi esaurita : Prosegue la vendita degli abbonamenti per la società nerazzurra. Numeri in crescita grazie anche alla conquista di un posto in Champions League. L'articolo Inter, cresce il numero di abbonati: Curva Nord quasi esaurita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Spalletti LIVE : 'CR7? Slancio per crescere - saranno grandi sfide' : Primi giorni di allenamento in vista del prossimo campionato e già tempo di scendere in campo per la prima sgambata della nuova stagione: l' Inter affronterà in amichevole il Lugano sabato 14 luglio ...