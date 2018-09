Inter | che sfortuna | Eriksen porta in vantaggio il Tottenham con un tiro deviato VIDEO

Marco Liorni racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia che ha rischiato di soffocare. Leggi l’Intervista : Da sempre riservatissimo, Marco Liorni fa uno strappo alla regola e racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore, Viola, con un obiettivo specifico: promuovere la diffusione dei corsi di disostruzione pediatrica. Il conduttore di ‘Italia Sì’ spiega infatti che qualche mese fa è stato provvidenziale il tempestivo intervento di una maestra per salvare la vita alla piccolina. Intervistato da ...

Fabrizio Corona attacca Fedez : ”Tu non vai a fare l’Intervista e dici ‘di questo non parlo - di questo no’. Devi dire quello che pensi” (VIDEO) : Ieri sera durante l’intervista Fedez ha risposto con un ‘no comment’ alle domande di Maurizio Costanzo su Rovazzi e J Ax. Per questo motivo Fabrizio Corona ha criticato il rapper milanese: “Sto guardando l’intervista. Il titolo di questo programma è l’intervista, vuol dire che se uno va a fare l’intervista, non è che va a fare l’intervista e non fa l’intervista, altrimenti che ca*** fa a fare l’intervista. Tutte queste citazioni queste frasi ...

Diretta Inter Tottenham Youth League/ Risultato finale 1-1 : Roles dal dischetto risponde a Colidio : Diretta Inter Tottenham Youth League: Risultato finale 1-1. Non basta il gol di Colidio alla Primavera nerazzurra, che nel secondo tempo viene ripresa dal rigore di Roles (1^ giornata)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:49:00 GMT)

Riparte la Champions League - inizia Inter-Tottenham visibile anche su Vodafone TV : Questa settimana Riparte la UEFA Champions League che, grazie alla collaborazione con Sky, è visibile anche su Vodafone TV attraverso il canale Sky Sport Mix HD

Fedez - L'Intervista/ Video - ottimi ascolti ma poche rivelazioni : Mediaset gongola ma i fan... : Fedez è il primo ospite di Maurizio Costanzo a L'Intervista, in onda questa sera su Canale 5. Il rapper si racconta tra successo, l'amore per Chiara Ferragni e il figlio Leone.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:10:00 GMT)

Inter-Tottenham stasera in tv : a che ora comincia e su che canale vederla : Signore e signori, bentornati alla Champions League. Dopo una lunga attesa, finalmente, siamo ai nastri di partenza della massima competizione europea che, questa stagione, vedrà il suo atto finale al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid. Questa sera muove i suoi primi passi nel Girone B l’Inter, che a San Siro ospita una rivale temibile come il Tottenham. Una sfida davvero delicata per i ragazzi di Luciano Spalletti che, ...

Inter-Tottenham - pregi e difetti della squadra di Pochettino : Dopo 6 anni di attesa, per l’Inter è finalmente arrivato il momento del ritorno sul palcoscenico più importante, più ambito: è scoccata l’ora della Champions per i nerazzurri, che stasera affronteranno a San Siro il Tottenham di Pochettino. Entrambe le squadre non stanno attraversando un momento felice, e sia Spalletti che il tecnico argentino hanno sottolineato l’importanza della gara anche sotto il profilo psicologico: ...

Spese sanitarie - come e quanto si può detrarre su visite mediche - Interventi e farmaci : Tra le numerose detrazioni che prevede il sistema fiscale italiano, quella delle Spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta. Una guida dell'Agenzie delle Entrate spiega in modo dettagliato le diverse tipologie di Spese sanitarie che è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi, come presentarle e quali documenti sono necessari.Continua a leggere

Ultimo sul Festival di Sanremo nei Big : sì ma solo con un brano “che rappresenti al meglio l’Intero album” : Ultimo parla dell'ipotesi sulla partecipazione al Festival di Sanremo nei Big, dopo la vittoria tra le Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze. Ultimo si dice possibilista ma gli manca ancora la canzone giusta. Forse tornerà all'Ariston ma, salvo il pezzo adatto, non nel 2019. O magari sì, se dovesse arrivare in tempo. Intervistato da Radio Italia, il giovane cantautore romano spiega di aver pensato ad un'altra partecipazione al ...

Champions - l'Inter rivede le stelle dopo 6 anni. Che precedenti contro il Tottenham : Spalletti si affida alla difesa a tre, spauracchio Kane tra gli Spurs. Sarà il debutto di Icardi in Champions

