Inter | che rimpianto Rafinha | a gennaio potrebbe esserci un tentativo

Fabrizio Corona attacca Fedez a L'Intervista : "Dì quello che pensi - altrimenti vai a casa" : Oltre che sull'elezione di Miss Italia 2018, i riflettori di ieri erano puntati sul colloquio tra Fedez a L'intervista, ospite di Maurizio Costanzo. Un'intervista non proprio riuscitissima, visto che il cantante su alcuni temi ha preferito svicolare, come direbbe Barbara d'Urso.Un esempio? Ecco cosa ha risposto il marito di Chiara Ferragni a una domanda su Fabio Rovazzi e J-Ax con i qualiha interrotto ogni rapporto (non erano nemmeno al ...

LIVE Inter-Tottenham - Champions League in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Dopo sei anni l’Inter fa il suo ritorno in Champions League e sfiderà il Tottenham nel match d’esordio del Gruppo B. L’ultima partecipazione dei nerazzurri nella massima competizione europea risale alla stagione 2011/12 e ora sono pronti a tornare protagonisti. Davanti al pubblico di San Siro serve una vittoria per puntare alla qualificazione e dare una svolta ad un avvio di stagione sotto le aspettative. Inter-Tottenham, Champions League in ...

J-AX e ROVAZZI/ Perché hanno litigato con Fedez? "Tra le cause anche Chiara Ferragni" (L'Intervista) : Il pubblico si interroga ancora sulla fine della collaborazione tra J-AX e Fedez che hanno dato via a numerosi tormentoni e che hanno deciso di separare le loro strade. (L'Intervista)(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:30:00 GMT)

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Un affare per Juventus - Napoli - Roma e Inter : niente "telecronache faziose" : CHAMPIONS LEAGUE 2018: un affare per Juventus, Napoli, Roma e Inter. Aumentano gli introiti per i club. Come seguire le partite: Sky, Rai e la novità Vodafone Tv. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Champions : domani Inter-Tottenham. Pochettino : “vincere a San Siro” : “Speriamo di vincere domani, ma non siamo favoriti. Spalletti è un grande allenatore e l’Inter ha un’ottima squadra, sarà difficile”. Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, nella conferenza alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. “L’Inter è nella nostra stessa situazione, credo che arriviamo in un momento simile per quel che riguarda il fattore mentale – ha proseguito -. ...

Tottenham - Pochettino non si fida dell'Inter : "Non c'è una favorita" : Mauricio Pochettino in conferenza stampa. Getty Praticamente, sarà lui a riaccogliere l'Inter fra le top d'Europa. Maurizio Pochettino ha 46 anni e questa è la sua quinta stagione alla guida del ...

Inter-Tottenham - Pochettino : 'Alli out - spero che Icardi non si sblocchi ora' : "Non penso che siamo favoriti, l'Inter ha ottimi giocatori e uno degli allenatori migliori al mondo: sono molto felice di poter salutare e affrontare Spalletti. Domani sarà una partita difficile: ...

Tottenham - Pochettino : "Noi dobbiamo migliorare - non c'è una favorita contro l'Inter" : Gli Spurs non stanno rendendo al meglio: "Arriviamo alla sfida nella stessa situazione. Spalletti è un top"

Serie A - polemiche arbitrali a no finire : Nicchi fa il punto sugli errori in Inter-Parma e sul gol di Berenguer : Marcello Nicchi alle prese con diverse questioni calde dopo il weekend di Serie A che ha portato con sè copiose polemiche Il presidente dell’Associazione arbitri Marcello Nicchi, ha parlato delle copiose polemiche arbitrali dopo il weekend calcistico. Nicchi, intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha svelato: “In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere come da protocollo, ...

Ten Talking Points – Inter : continuare così è un sogno che speriamo non ci venga negato. #amala : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che stasera sarà giurata a Miss Italia. Altre considerazioni. (Ripeto che quest’anno TTP uscirà più o meno una/due volte al mese. Dipenderà dal tempo, dalla voglia e più che altro da come mi gira. Non sarà mai e poi mai settimanale) 1. La Juve ha già vinto campionato e Coppa Italia. L’unico dubbio è se vincerà o no la Champions. Parlarne non ha senso, perché (in Italia) fa un campionato a sé. 1 ...

Scuola - la messa in sicurezza che non c'è : un Intervento su 4 non è nemmeno partito : "Queste scuole andrebbero chiuse". I rilievi della Corte dei Conti sul piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici...

L’Intervista - Fedez : “Sono diventato ciò che ho sempre odiato” : Questa sera andrà in onda un nuovo ciclo de L’Intervista, programma condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Il primo ospite sarà Fedez, rapper ormai di fama mondiale e marito di Chiara Ferragni. Il loro matrimonio è già stato eletto “matrimonio dell’anno”. La cerimonia, tenutasi a Noto, fiorente località siciliana, è stata molto chiacchierata. Questa è la prima intervista di Fedez dopo le nozze con ...

Inter-Tottenham - tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : ... canale 252, e Sky Sport Uno, canale 201. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Sono quattro i precedenti tra Inter e Tottenham , una sfida in perfetto equilibrio che conta due vittorie per ...

FAO : con il cambiamento climatico che rimodella l’agricoltura - il commercio Internazionale sarà sempre più importante per nutrire il mondo : Con il cambiamento climatico destinato ad alterare significativamente la capacità di molte regioni del mondo di produrre cibo, si prevede che il commercio internazionale di prodotti agricoli avrà un ruolo sempre più importante nel nutrire il pianeta e rispondere al riacutizzarsi della fame a causa del clima, si legge in un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ...