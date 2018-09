Insomniac Games | vogliamo mantenere i giocatori impegnati nel nostro universo di

Il nuovo video di Spider-Man mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento con la ragnatela : Domani, 7 settembre, è il grande giorno, finalmente potremo mettere le mani sull'attesissimo Spider-Man di Insomniac Games.In vista del lancio dell'esclusiva PS4, ecco spuntare in rete un nuovo interessante video che si focalizza su uno degli elementi fondamentali del gioco.come segnala Comicbook, il team di sviluppo ha voluto condividere un filmato che mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento con la ragnatela, elemento ...

Insomniac Games risponde alle accuse di downgrade grafico in Spider-Man : Come accade con molte delle principali uscite da Watch_Dogs nel 2014, anche stavolta si è scatenato un dibattito sul presunto downgrade grafico presente nell'attesissimo Marvel's Spider-Man, l'esclusiva per PlayStation 4 in arrivo il 7 settembre in tutto il mondo.I fan si sono interrogati sull'argomento, ma il Community Director, James Stevenson, ha rassicurato i giocatori, dichiarando più volte che il titolo non presenterà alcun downgrade nella ...

Marvel’s Spiderman : lo sviluppo del nuovo videogame raccontato da Bryan Intihar di Insomniac Games : Fra poco più di due settimane farà il suo debutto Marvel’s Spider-Man, il nuovo videogame dedicato all’uomo ragno sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per la console di Sony. Abbiamo avuto occasione alcune settimane fa di provare il gioco (qui le nostre prime impressioni) e di parlarne con Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac Games, che si è occupato del suo sviluppo. È tanto tempo che non esce un gioco di Spiderman ...

Le ottime prestazioni dei pre-order di Spider-Man lusingano Insomniac Games : Spider-Man è quasi arrivato e l'hype per il gioco sta crescendo giorno dopo giorno, al punto che sembra che potrebbe finire per diventare uno dei più grandi giochi di Sony di tutti i tempi. Apparentemente, le prestazioni dei pre-order del titolo sono state molto, molto buone, e Insomniac è, ovviamente, lusingata dal fatto che le persone stiano già dando tanta fiducia al loro ambizioso progetto."Siamo lusingati dal fatto che le persone ripongano ...

Insomniac Games discute della possibilità di un Resistance 4 : La saga di Resistance è sempre stata una delle più apprezzate IP della scuderia Sony, dopo un spin off decisamente dimenticabile su PS Vita della saga si sono perse le tracce. La stessa Insomniac si è dedicata ad altri progetti come Sunset Overdrive su Xbox One, Ratchet and Clank su PS4, e l'attesissimo Spider-Man sempre per PS4.Come riporta Gamingbolt, durante un'intervista, James Stevenson di Insomniac ha affermato che se ci sarà, il ritorno ...

Spider-Man di Insomniac Games è ufficialmente in fase gold : Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, che arriverà sul mercato in esclusiva per PS4 tra poco più di un mese, il prossimo 7 settembre. Tramite un post apparso sul profilo Twitter dello studio, il team ha annunciato che il gioco è entrato in fase gold, un traguardo importante per una delle produzioni più attese dell'anno.Il post è corredato da una divertente immagine dell'Uomo Ragno, che con un'espressione ...