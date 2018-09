Infortunio Iago Falque | tegola Torino | si allungano i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018)– Ilè reduce dal pareggio nella gara di campionato contro l'Udinese, il club granata recrimina e ha deciso di alzare la voce dopo alcune decisioni arbitrali contro i bianconeri. Nel frattempo non arrivano buone notizie sull'dell'attaccante, per la giornata di oggi è in arrivo il responso degli accertamenti ma secondo le ultime indiscrezioni lo stop dello spagnolo dovrebbe aggirarsi in circa 10 giorni. Out quasi certamente dunque nelle gara contro il Napoli, difficile ilanche per il turno infrasettimanale contro l'Atalanta, probabile rientro contro il Chievo.