Industria - in calo fatturato e ordini : ANSA, - ROMA, 18 SET - Dopo aver raggiunto a maggio il livello massimo da inizio anno, l'indice del fatturato dell'Industria registra due flessioni mensili consecutive a giugno-luglio. Lo comunica l'...

Piazza Affari in cerca di una direzione : Ftse Mib in leggero calo - Ferrari in evidenza in attesa del piano Industriale : ... che potrebbero però scontrarsi con la linea più prudente del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che punterebbe a un rapporto deficit/Pil all'1,6%. Lato macro oggi si guarda agli aggiornamenti in ...

Istat - calo della produzione Industriale a luglio : Forte calo nella produzione industriale. Lo rivelano i dati dell'Istat. A luglio 2018 è stato stimato che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dell'1,8% rispetto a ...

L'occupazione supera livelli pre-crisi - produzione Industriale in calo | : L'Istituto nazionale di statistica osserva che nel periodo aprile-giugno gli occupati hanno raggiunto il 59,1%, mentre la disoccupazione è scesa al 10,7% toccando il livello più basso dal secondo ...

La produzione Industriale frena a luglio - è il primo calo dal 2016 : Roma 'Brusca discesa' a luglio 2018 per la produzione industriale. L'Istat registra un calo dell'1,8% rispetto a giugno e una flessione dell'1,3% anche rispetto a luglio 2017, nei dati corretti per ...

Industria - produzione in calo : a luglio -1 - 8% - : La crescita economica è in Italia 'più lenta di quella dell'economia dei paesi dell'area Euro, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre ...

Eurozona - Industria luglio segna primo calo annuo da 2 anni -0 - 1% : Roma, 12 set., askanews, - Nuova e netta contrazione della produzione dell'industria nell'area euro. A luglio ha registrato un calo dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente, una diminuzione ...

Brusca frenata della produzione Industriale - in calo dell'1 - 3% a luglio Ma a giugno record di occupati : La produzione industriale a luglio cala dell'1,8% rispetto a giugno e perde l'1,3% rispetto a un anno prima, comunica l'Istat, precisando che, in termini annui, la variazione dell'indice corretto per ...

Industria - Istat : a luglio produzione a -1 - 3% - primo calo dal 2016 : La produzione Industriale affronta una "brusca discesa" nel mese di luglio, registrando la prima flessione tendenziale da giugno 2016. Lo riferisce l'Istat, precisando che il calo è dell'1,3% rispetto ...

Eurozona - produzione Industriale in calo oltre le attese : Teleborsa, - Ancora un rallentamento per la produzione industriale dell'Eurozona nel mese di luglio. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, Eurostat,, l'output ha ...

Giù la produzione Industriale - primo calo dal 2016 : "Brusca discesa" a luglio per la produzione industriale , che mostra una diminuzione anche su base trimestrale. La variazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario diviene negativa per la ...

L'Industria italiana frena a luglio - è il primo calo dal 2016 : 'Brusca discesa' a luglio 2018 per la produzione industriale. L'Istat registra un calo dell'1,8% rispetto a giugno e una flessione dell'1,3% anche rispetto a luglio 2017 , nei dati corretti per ...

Industria : Istat - produzione luglio -1 - 8%; primo calo dal 2016 : A luglio si stima che l'indice destagionalizzato della produzione Industriale diminuisca dell'1,8% rispetto a giugno. Lo rileva l'Istat aggiungendo che, corretto per gli effetti di calendario, l'...

Brusca frenata della produzione Industriale - in calo dell'1 - 3% a luglio : La produzione industriale a luglio cala dell'1,8% rispetto a giugno e perde l'1,3% rispetto a un anno prima, comunica l'Istat, precisando che, in termini annui, la variazione dell'indice corretto per ...