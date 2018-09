Incidente in Tangenziale | autocarro si ribalta

Doppio Incidente in tangenziale : lunghe code : Doppio incidente in tangenziale: lunghe code. Fortunatamente le persone a bordo dei veicoli non sono in pericolo di vita. Doppio incidente in tangenziale Oggi, domenica 2 settembre due incidenti hanno ...

Incidente Bologna - l'arcivescovo Zuppi : "La mano di Dio sulla tangenziale" : "Strage evitata non per caso. Soccorritori straordinari, la Provvidenza era al loro fianco" Esplosione a Bologna, il vigile del fuoco. "Tanti a fare foto, nessuno chiamava"

Incidente Bologna - l'arcivescovo : "La mano di Dio sulla tangenziale" : Zuppi: "Strage evitata non per caso. Soccorritori straordinari, la Provvidenza era al loro fianco" Esplosione a Bologna, il vigile del fuoco. "Tanti a fare foto, nessuno chiamava"

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un Incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Dopo l'Incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’Incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

Bologna - Incidente in tangenziale<br>un morto e oltre 70 feriti : [live_placement]Aggiornamento ore 23:00 - Cambia il bilancio delle vittime dell'incidente di oggi avvenuto nei pressi di Bologna: ci sarebbero un morto e circa 70 feriti. Su questi ultimi ci sono numeri contrastanti: la Prefettura, infatti, ne indica 70, mentre molti di più (circa un centinaio) sono quelli, anche lievi, che sono stati accolti e medicati negli ospedali. Non ce ne sarebbero in pericolo di vita secondo le ultime ...

Bologna - esplode tir in tangenziale A14 : un morto/ Ultime notizie Incidente - video : "sembrava un attentato" : Incendio a Bologna ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 morti e 70 feriti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:57:00 GMT)

BOLOGNA - TIR ESPLODE SU TANGENZIALE A14 : UN MORTO/ Ultime notizie Incidente - video : non c'è seconda vittima : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della TANGENZIALE, 3 morti e 70 feriti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:20:00 GMT)

Bologna - Incidente in tangenziale : esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte - un morto e 68 feriti. Chiusa A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Bologna - Incidente in tangenziale<br>2 morti e un centinaio di feriti : [live_placement]Aggiornamento ore 19:38 - Sale il numero dei feriti che è di 100 persone, di cui tre gravi.Aggiornamento 18:42 - Cliccando sul box qui sotto potete vedere la dinamica dell'incidente e la conseguente esplosione. incidente a Bologna, il video della dinamica e dell’esplosione Il video dell'incidente sulla tangenziale fra un'autocisterna e alcune auto e l'esplosione con parziale ...

Bologna - Incidente in tangenziale : esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte - almeno due morti e 70 feriti. Chiusa A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Bologna - Incidente in tangenziale : l’esplosione ripresa da una terrazza. Urla e persone in fuga : Il video mostra il momento dell’esplosione del camion sulla tangenziale di Bologna, ripreso dall’alto di una terrazza poco distante. Nelle immagini si vedono le persone in strada Urlare e fuggire spaventate. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, sul raccordo di Casalecchio, in zona Borgo Panigale L'articolo Bologna, incidente in tangenziale: l’esplosione ripresa da una terrazza. Urla e persone in fuga proviene da Il ...

Bologna - Incidente in tangenziale : 3 morti ed oltre 60 feriti : [live_placement]Aggiornamento 16:55 - Sul luogo dell'incidente sono già entrate in azione le unità cinofile. Il timore è che possano esserci altre vittime sotto il cavalcavia crollato.Aggiornamento 16:50 - L'incendio è stato completamente domato sia nella sede autostradale che nell'area sottostante, dove avevano preso fuoco ed erano esplose diverse auto di due autosaloni.Aggiornamento 16:32 - Il bilancio: sono purtroppo 3 le vittime accertate ...