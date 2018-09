Inchiesta sui corsi di formazione | almeno 10 indagati

Soldi della Lega : pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'Inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore : La procura di Genova a caccia dei Soldi delle truffa ai danni dello Stato. Ipotesi di reato è il riciclaggio. Una parte del denaro sarebbe finita nel Granducato e poi fatta rientrare in Italia. E domenica in edicola tutti i trucchi usati dal Carroccio per sparpagliare il tesoro padano Esclusivo: caccia ai Soldi della Lega " I Soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Ecco perché la Lega deve restituire i 49 milioni. Lo dicono i giudici" ...

Milano - finestra aperta : malata si suicida/ Gip : “Non archiviare Inchiesta per direttore sanitario Rsa” : Milano, operatrice lascia finestra aperta: malata si suicida. Gip: “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa”. Le ultime notizie: l'accusa è di omicidio colposo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Brescia - la Procura apre Inchiesta sui casi di polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Si ipotizza causa legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats (Agenzia tutela della salute). “Abbiamo la certezza che si tratti di polmonite ...

Brescia - la Procura apre Inchiesta sui casi di polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Non esclusa ipotesi sulla legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha rassicurato che sui casi registrati ...

Bossi - «the family» e i soldi in Lussemburgo : l’Inchiesta sui 49 milioni che preoccupa la Lega di Salvini : Dalla denuncia di un ex militante della Lega sull’uso improprio dei fondi del movimento (2012) parte l’indagine che ha portato finora alla condanna in primo grado di Bossi, i due figli e dell’ex tesorire del Carroccio Belsito...

Migranti - Inchiesta choc sui centri di accoglienza a Firenze : sovraffollamento - cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

Napoli - la truffa della carta di credito hi-tech : Inchiesta sui cyber pirati : È l'ultima diavoleria escogitata dai cyber-pirati. Loro, i 'signori della truffa 2.0', una ne fanno e cento ne pensano. Vedi alla voce 'Pos Contactless', che poi altro non è che un innovativo metodo ...

Crollo ponte - Martina : “Meno post sui social - più concretezza. Doverosa commissione d’Inchiesta” : Il segretario del Pd Maurizio Martina in visita a Genova nei luoghi colpiti dal Crollo di ponte Morandi. “In Valpolcevera per incontrare i rappresentanti del comitato degli abitanti di via Porro, commercianti e artigiani della zona. Persone che nella difficoltà stanno reagendo con forza e responsabilità. Non li lasceremo soli, continueremo a stare al loro fianco”. L'articolo Crollo ponte, Martina: “Meno post sui social, più ...

Renzi-M5s - scontro su fake news/ Salva Benetton - polemiche su Commissione di Inchiesta sui social : fake news, scontro Matteo Renzi-M5s. Ultime notizie, capitolo Salva Benetton: polemiche su Commissione di Inchiesta sui social dopo un errore del Pd su Facebook(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Rifiuti - piombo e ghisa : Inchiesta sui traffici dei rom : Roghi tossici, ma non solo. Rifiuti pericolosi interrati, sversamenti fuori controllo. E poi i furti di rame, piombo, ghisa. Quintali di fili elettrici, tombini smurati, e chi più ne ha più ne metta,. ...

Sergio Mattarella - l'Inchiesta sui troll : come possono 18mila tweet influenzare qualcosa? : L'ossessione-troll agita le procure italiane. Si parla degli attacchi a Sergio Mattarella piovuti su Twitter da account creati ad hoc nei giorni in cui il M5s gridava all'impeachment . Ma ad ora ...

Molestate in centro - Inchiesta sui mancati soccorsi del 112 : È sabato notte. Squilla il telefono al centralino del Nue , numero unico d'emergenza. A parlare, concitata, è una donna. 'Ci ha aggredito. Siamo in Vittorio', urla. 'Ma in piazza o in corso Vittorio? ...