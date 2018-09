In positivo l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 92% - - exploit di Telecom Italia : Mette il turbo il comparto Telecomunicazioni in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Telecommunications che mostra un timido +0,49%, dopo la chiusura di ...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche è in territorio positivo - +1 - 22% - - brillante l'andamento di Tenaris : Teleborsa, - Scambi in positivo per L'indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 37.

L'indice italiano delle azioni siderurgiche è in territorio positivo - +1 - 22% - - brillante l'andamento di Tenaris : Scambi in positivo per l' indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 37.185,76 in ...

L'indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo - +1 - 24% - - notevole balzo in avanti per Retelit : Andamento tonico per il comparto telecomunicazioni in Italia , grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.155,69, con un ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 93% - : Teleborsa, - Balzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Telecommunications e riporta una performance dell'1,93%. Intanto l'indice ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 93% - : Balzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX Telecommunications e riporta una performance dell'1,93%. Intanto l' indice dei ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore costruzioni italiano - +1 - 24% - - corre Salini Impregilo : Teleborsa, - Scambi positivi per il settore costruzioni a Milano, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore costruzioni italiano - +1 - 24% - - corre Salini Impregilo : Scambi positivi per il settore costruzioni a Milano , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ...

L'indice del settore telecomunicazioni in territorio positivo - +0 - 91% - - brillante l'andamento di Retelit : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a ...

L'indice delle società assicurative marcia in positivo - +1 - 12% - - andamento sostenuto per Cattolica Assicurazioni : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.739,7, e si è ...

L'indice del settore telecomunicazioni in territorio positivo - +0 - 91% - - brillante l'andamento di Retelit : Scambi in rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.362,6 in ...

L'indice delle società assicurative marcia in positivo - +1 - 12% - - andamento sostenuto per Cattolica Assicurazioni : Il Settore assicurativo italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.739,7, e si è poi portato ...

L'indice dei servizi di consumo italiano chiude in alto - +1 - 65% - - guizzo positivo per Juventus : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che fa anche meglio delL'indice EURO STOXX, con un guadagno di 421,26 punti, archiviando la giornata a quota 25.

L'indice italiano delle azioni siderurgiche in territorio positivo - +1 - 20% - - brillante l'andamento di Intek Group : Teleborsa, - Scambi al rialzo per L'indice siderurgico a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 40.