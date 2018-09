In Italia un posto di lavoro su due è a rischio robot

Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018 : terzo posto per Chiara - la Miss disabile : Chi ha vinto Miss Italia 2018? Carlotta Maggiorana, Miss Marche Carlotta Maggiorana ha vinto Miss Italia 2018. La numero 12 ha battuto in finale la numero 29 Fiorenza D’Antonio, che si è consolata con la fascia di Miss Social. terzo posto, invece, per la concorrente più discussa di questa edizione: Chiara Bordi, la ragazza con […] L'articolo Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018: terzo posto per Chiara, la Miss disabile proviene da ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia ha vinto il girone! Primo posto matematico - la Slovenia ha perso. Azzurri a Milano : i prossimi avversari : L’Italia ha vinto il girone della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile! La nostra Nazionale è già certa di chiudere al comando la Pool A quando manca ancora una giornata al termine di questo segmento della rassegna iridata: l’Argentina ha infatti sconfitto la Slovenia per 3-2 (25-18; 22-25; 27-29; 25-17; 15-13) e ha così consegnato agli Azzurri il Primo posto nel raggruppamento. Domani i ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Miss Italia 2018 - insulti a Chiara Bordi perché senza una gamba : la giovane Miss ha risposto così : Mi dispiace il fatto che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo ". Mettendo in chiaro come lei ...

Judo - Europei Junior 2018 : l’Italia chiude con un settimo posto nella gara a squadre mista : La rassegna continentale giovanile di Sofia si è chiusa con il settimo posto dell’Italia nella gara a squadre mista, l’ultima gara prevista dal programma dei Campionati. Gli azzurri hanno sconfitto al primo turno la Turchia allo spareggio dopo un 4-4 maturato con le vittorie di Scutto (su Beder nei 48), Pellitteri (su Mercan nei 57), Esposito (su Cimen nei 73) e Agro Sylvain (su Guner nei +90), che hanno compensato i quattro punti ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Italia femminile rimontata e superata dall’Ucraina all’overtime - è quarto posto per le azzurre : L’Italia perde anche la finale per il terzo e quarto posto agli Europei di Basket 3×3 di Bucarest, alias 3×3 Europe Cup. Le azzurre sono state superate in rimonta, in una partita strana, dall’Ucraina, vittoriosa per 16-17 all’overtime. Niente medaglia, dunque, per le Campionesse del Mondo, che ora torneranno in Italia a completare la preparazione per i rispettivi campionati (A1 per Filippi, A2 per le ...

Miss Italia 2018 - insulti a Chiara Bordi perché disabile : la giovane Miss ha risposto così : 18 anni, bellissima ed è una delle candidate al titolo di Miss Italia 2018. Chiara Bordi gareggerà con una protesi e questa sua disabilità è stata oggetto di insulti sul web-- Sono lontani i tempi nei quali veniva osannato soltanto un prototipo- molto distorto- di bellezza femminile, scatenando le polemiche sull’eccessiva magrezza delle Miss selezionate per partecipare alla kermesse di bellezza più famosa d’Italia: Miss Italia, per ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Olanda in finale - per l’Italia femminile ci sarà la sfida per il terzo posto : L’Italia femminile non riesce a cogliere la doppietta Mondiali-Europei. Alla 3×3 Europe Cup di Bucarest, le azzurre sono state sconfitte in semifinale per 20-12 da un’ottima Olanda e dovranno scendere in campo per vincere la medaglia di bronzo. La partita, per le ragazze allenate da Angela Adamoli, non ingrana mai veramente: Loyce Bettonvil fa la voce grossa nel 6-2 iniziale delle orange, mentre D’Alie da sola fa quel che ...

Canottaggio - conclusi i Mondiali Assoluti di Plovdiv : l’Italia si aggiudica il primo posto nel medagliere : La Nazionale azzurra chiude al primo posto nel medagliere assoluto per nazioni davanti a Stati Uniti (3-3-4) e Germania (3-1-1) L’Italia del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo conclude i Mondiali Assoluti di Plovdiv (Bulgaria) con 8 medaglie (3 oro: quattro di coppia Senior maschile, due senza Pesi Leggeri maschile e femminile; 4 argento: quattro senza Senior maschile, doppio e quattro di coppia Pesi Leggeri maschile e singolo ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia vince il medagliere! Nell’ultima giornata arriva il quinto posto dell’ammiraglia azzurra : l’Italia vince il medagliere ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Il Bel Paese riesce quindi a ripetere l’impresa di Sarasota e si conferma la nazione più forte, andando a conquistare in questa rassegna iridata otto medaglie: tre ori, quattro argenti e un bronzo, mettendosi alle spalle Stati Uniti e Germania. Non è arrivata però la ciliegina sulla torta, visto che l’ultima giornata di gare non ha portato medaglie azzurre. Andiamo ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Judo - Europei junior 2018 : Italia da sogno a Sofia! Alice Bellandi si tinge d’oro - terzo posto per Nadia Simeoli - Giovanni Esposito e Christian Parlati : Italia da sogno a Sofia. Gli azzurri hanno conquistato ben quattro medaglie nella seconda giornata degli Europei junior 2018 di Judo in Bulgaria, rimpinguando un medagliere che ieri era stato impreziosito dal trionfo di Manuel Lombardo nella categoria -66 kg. Il sigillo più brillante reca il marchio di Alice Bellandi, che ha portato a casa una splendida medaglia d’oro nella categoria -70 kg, suggellando un percorso sensazionale con quattro ...

Istat : la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia. Bolzano al primo posto : ...26 2,8 Mobili, articoli e servizi per la casa 3,96 4,29 0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 1,47 1,59 0,1 Trasporti 146,40 222,64 4,2 Comunicazioni -18,34 -24,21 -2,4 Ricreazione, spettacoli e ...

Golf : Klm Open - tre Italiani al 3/o posto : ANSA, - ROMA, 13 SET - Ottima partenza dei giocatori italiani nel Klm Open di Golf: con 66, -5, colpi, Renato Paratore, Andrea Pavan e Nino Bertasiom si trovano al terzo posto, Alberto Manassero è 16/...