In Germania Sono Partiti I Primi Due Treni Ad Idrogeno | Sono Gli Unici In Tutto Il Mondo

Migliaia di minorenni sono stati molestati dai preti in Germania : Lo dice un nuovo rapporto sui casi di pedofilia degli ultimi settant'anni nella Chiesa cattolica tedesca: e senza che ci fossero gravi conseguenze per i preti coinvolti

Sané lascia il ritiro della Germania - sui social ecco la verità : “sono diventato papà di una bimba” : Intorno al giocatore tedesco si era creato un caso, subito sgonfiatosi dopo l’annuncio social dello stesso Sané Si è chiarito il ‘caso’ Leroy Sané, il giocatore del Manchester City che aveva lasciato il ritiro della Nazionale tedesca per “motivi personali” non precisati, spiegazione che aveva dato il via a una serie di congetture sui veri motivi dell’allontanamento dalla Nazionale. Oggi la verità sulla ...

La fuga dei migranti da Rocca di Papa : sono diretti in Germania o Francia : Alcuni di loro avevano addirittura scambiato le proteste di Casapound all'arrivo al centro Mondo Migliore incastonato tra i boschi di Rocca di Papa e il lago di Castelgandolfo per un comitato d'...

F1 : nel calendario 2019 ci sarà anche il GP di Germania? Ci sono serie possibilità : Una buona notizia sul fronte “GP di Germania 2019” di Formula Uno. Secondo alcune indiscrezioni l’appuntamento di Hockenheim, a rischio fino a qualche settimana fa per le solite problematiche economiche riguardanti la gestione dell’impianto teutonico, potrebbe far parte del calendario iridato dell’anno prossimo. Come rivela motorsport.com, l’accordo tra Liberty Media e gli organizzatori della corsa tedesca ...

Germania - Loew riconosce i propri errori : “in Russia sono stato arrogante - vi dico dove ho sbagliato” : Il commissario tecnico della Germania ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo la disfatta al Mondiale in Russia Il Ct della Germania Joachim Loew, oggi ha ammesso i suoi errori di valutazione nella Coppa del Mondo durante la sua prima apparizione pubblica dopo la debacle della “Mannschaft” a Russia 2018. Foto LaPresse – Fabio Ferrari “Il mio più grande errore è stato quello di pensare che con il ...

Flixbus incidente : il mezzo si ribalta. Ci sono 6 feriti gravi - cosa è successo in Germania : È ancora tempo di vacanze in tutta Europa. L’estate 2018, dopo Ferragosto, non va in soffitta. C’è chi decide di mettersi in viaggio adesso. E magari farlo con mezzi low-cost. Tra questi c’è certamente la compagnia Flixbus: la sua presenza è ormai consolidata lungo tutto lo Stivale italiano tant’è che, da qualche settimana, sono state aggiunte tratte che arrivano fino alla punta del Bel Paese, ovvero Villa San Giovanni. ...

Germania : simboli nazisti non sono più vietati nei videogame : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l'Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una

Germania - reati antisemiti aumentati del 10% nel 2018 : 349 su 401 sono motivati da ideologie di estrema destra : Attacchi fisici, insulti personali, slogan di odio: l’antisemitismo in Germania è in aumento. I nuovi dati parlano di 401 reati denunciati nei primi mesi del 2018 rispetto ai 362 dello stesso periodo dell’anno precedente: il 10,7% in più. Lo ha reso noto la risposta del governo tedesco all’interrogazione presentata al Bundestag dalla deputata Petra Pau (Die Linke). La maggior parte dei crimini sono motivati da ...

Una donna tedesca che aveva lasciato abusare suo figlio da alcuni pedofili in cambio di denaro è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di carcere da un tribunale della Germania meridionale. La donna aveva venduto il figlio attraverso

«Sono tedesco solo quando vinciamo» : Mesut Özil lascia la Germania : quando si vince tutto passa in cavalleria, quando si perde ogni cavillo è buono per trovare un colpevole. Una brutta abitudine dell’universo sportivo, tornata a far capolino in Germania dopo il clamoroso flop della nazionale calcistica ai Mondiali in Russia. Vittima sacrificale del tirassegno tedesco il fantasista di origini turche Mesut Özil, accusato di essersi impegnato poco e finito sulla graticola per alcune foto scattate insieme al ...

F1 Germania - Vettel : «Sono più deluso che arrabbiato» : HOCKENHEIM - Lo spiega subito Sebastian Vettel, al termine del Gp di Germania. Più che 'arrabbiato' è 'deluso' , per una gara che sognava sicuramente diversa, per dare una gioia al pubblico di casa, ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “La pioggia ha cambiato tutto. Sono deluso” : Terzo posto per Kimi Raikkonen nel GP di Germania. È stata una gara pazzesca, stravolta dalla pioggia che nella seconda parte è diventata protagonista. Il finlandese, che in precedenza aveva dovuto cedere la posizione a Sebastian Vettel, è riuscito comunque a portare la Ferrari sul podio. “Ci Sono delle regole chiare, ma la situazione non era del tutto limpida in quel momento. Avevo velocità ma la mia strategia era quella delle due ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito. Domani vedremo” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. ...