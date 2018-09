In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 settembre | Lunga vita Altro che persecuzione

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 settembre : Nemesi storica – La legge per il cognato di Renzi “assolve” Bossi sui soldi rubati : Il caso La norma per il cognato di Renzi può salvare Bossi Dopo la riforma – Nel filone milanese dell’inchiesta sui soldi della Lega serve la querela per contestare l’appropriazione indebita. E Salvini tace di Gianni Barbacetto il dossier – 25 anni e non sentirli 1993-2018: B. da ricattatore a ricattato sugli spot in tivù Corsi e ricorsi – Nel ’93 il Caimano era nei guai e non aveva più amici alla Rai e al governo. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 settembre : : Verso il Def La “pace fiscale” della Lega è un condono continuato La proposta – Il sottosegretario Bitonci disegna un tetto sotto il milione e la possibilità di accedervi ogni qual volta non si riescono a pagare le tasse di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Rassegna Stanca. “Ed ora passiamo al Corriere della Sega: 5Stelle-Lega, sale la tensione” (Nicolò Bellagamba, Tg3 Lineanotte, 11.9). Pensa se veniva pure a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 settembre : Esclusivo 2015 - incontro con il banchiere indagato : Intoccabili Ubi, distrutte le chiamate segrete tra Mattarella e l’indagato Bazoli I nastri cancellati nel procedimento – Déjà vuIl presidente fu cercato nel 2015 dal banchiere sotto accusa a Bergamo, poi lo ricevette al Colle di Gianni Barbacetto La Nava scuola di Marco Travaglio Stiamo imparando un sacco di cose nuove sulla libertà di stampa. E tutto questo grazie al Giornalone Unico che dal 4 marzo esce in Edicola sotto varie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 settembre : Far west autostrade. Con l’appoggio di Fs allunga di 20 anni l’affidamento : Regole aggirate L’Anas si allunga la concessione. Col sì di Fs e in barba a Toninelli Escamotage per far quadrare i conti – Bilanci di Daniele Martini La Nava e la fava di Marco Travaglio Il 23 settembre il Fatto compie nove anni. E da nove anni, a costo di peccare di superbia, ne siamo orgogliosi ogni giorno. A volte, poi, ci sentiamo persino utili. Per esempio ieri, quando abbiamo pubblicato tre notizie che forse, senza il Fatto, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 settembre : : l’intervista – Vito Crimi “Caro B. la pacchia è finita: tetti alla pubblicità in tv” Il 5Stelle ha la delega all’Editoria: “Stop soldi pubblici ai giornali, ma le risorse degli spot vadano anche alla carta” di Salvatore Cannavò Lavoratoriiiii! di Marco Travaglio Se ne parla poco. Ma oltre ai profughi di guerra, ai rifugiati politici, ai migranti economici e climatici, abbiamo pure quelli parlamentari. Dal 4 marzo, quando furono ...

In Edicola sul Fatto del 13 settembre : la caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente digitale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 settembre : IL BLITZ – Procura di Genova e Guardia di Finanza – Sequestrate le carte di Pharus - la società che potrebbe aver gestito parte dei 49 milioni : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente ...

In Edicola sul Fatto del 12 settembre : Davide Serra arruola Renzi nel pensatoio di Algebris : FINANZA&POTERE Davide Serra arruola Renzi nel pensatoio di Algebris Nuova vita – L’ex premier nel think tank creato dal finanziere suo sostenitore. Viene pagato solo quando tiene le conferenze. Ieri la presentazione a Milano di Carlo Di Foggia Sotto il fazzoletto di Marco Travaglio Magari è soltanto colpa di un funzionario di Polizia ignorante, zelante, servile e ansioso di guadagnare “meriti” agli occhi del suo capo o Capitano: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 settembre : Affari. Il leader dem nel pensatoio del fondo : gratis - ma pagato per le conferenze : FINANZA&POTERE Davide Serra arruola Renzi nel pensatoio di Algebris Nuova vita – L’ex premier nel think tank creato dal finanziere suo sostenitore. Viene pagato solo quando tiene le conferenze. Ieri la presentazione a Milano di Carlo Di Foggia Sotto il fazzoletto di Marco Travaglio Magari è soltanto colpa di un funzionario di Polizia ignorante, zelante, servile e ansioso di guadagnare “meriti” agli occhi del suo capo o Capitano: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 settembre : Concessioni – Non solo il bancomat Autostrade : Ad personam Scalo di Fiumicino: l’altro bancomat dei Benetton Regali di Stato – A Roma le tariffe per i viaggiatori più alte d’Italia, grazie a una norma su misura. Palenzona: “Ci siamo inventati una legge” di Daniele Martini La Santa Inserzione di Marco Travaglio Nel 2010 l’Enel comprò alcune pagine del Fatto, come pure degli altri giornali, per promuovere la quotazione di Green Power. Noi illustrammo i possibili rischi di quel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 settembre : Appello al Csm. Salvatore - fratello di Paolo - scrive al vicepresidente Legnini : via d’amelio “Depistaggio di Stato, il Csm lasci stare Di Matteo” Borsellino: “A Nino si vuole far scontare il processo sulla Trattativa. Furono Boccassini e Tinebra a intestarsi il pentimento, poi rivelatosi falso, di Scarantino. Lo dimostra un documento” di Salvatore Borsellino Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il viatico. “È ufficiale: Nicola Zingaretti è un coglione” (Giuliano Ferrara, Twitter, 30.8). Gli manca soltanto una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 settembre : Belsito : “Ho lasciato 40 milioni Chiedete a Maroni e a Salvini” : L’intervista “Pronto a un confronto con Maroni e Salvini” Francesco Belsito – L’ex tesoriere della Lega: “Ho pagato solo io, ma io ho lasciato 40 milioni in cassa . Giorgetti? È Gianni Letta: c’era e c’è ancora” di Ferruccio Sansa Senti chi pirla di Marco Travaglio “Complotto”, “Watergate italiano”, “eversione”, “attacco alla democrazia”, “inchiesta con false prove per colpire il governo”, “pm deviati”. Sembrano parole di Matteo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 settembre : Così - da Maroni in poi - la Lega fece sparire il bottino : Prima di Genova “Vaffanbagno”, quando i leghisti progettavano di far sparire i soldi Intercettati nel 2013 dai pm di Reggio Calabria – Già cinque anni fa si parlava di spostare il patrimonio in una fondazione: poi i piani cambiano di Marco Lillo Prima gli italiani di Marco Travaglio Siccome Salvini è un tipo fin troppo sveglio, si esclude che non capisca. Perciò l’unica spiegazione è che finga di non capire, sperando che i suoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 settembre : Ponte Morandi. I pm di Genova li accusano di omicidio plurimo e disastro colposi : Ponte Morandi Genova, ecco i 20 indagati: pure Autostrade-Benetton 24 giorni dopo – La Procura ipotizza i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa anti-infortunistica, omicidio stradale e disastro colposo di Davide Milosa e Ferruccio Sansa C’è grossa crisi di Marco Travaglio Lungi da noi insegnare agli oppositori del governo come non si fa l’opposizione, anche perché a non farla riescono benissimo da ...