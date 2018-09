In Borsa brilla la stella Prysmian Assist Generale Cable per Battista

affaritaliani

(Di martedì 18 settembre 2018) A Piazza Affari torna are ladi, multinazionale dei cavi energia e telecomunicazione guidata da Valerio. Merito di una semestrale apparsa più solida delle attese, anche grazie al primo apporto della neo acquisita General. Il gruppo americano è costato 3 miliardi di dollari e ha comportato un aumento di capitale da 500 milioni di euro completato lo scorso giugno, ma ha già contribuito al fatturato e all’utile netto. Così il Cda ha potuto confermare i target per fine anno, cosa che il mercato non si aspettava, favorendo lo scattare di nuovi acquisti sul titolo e la chiusura di strategia ribe sullo stesso. Ma se i risultati operativi continueranno a migliorare, il bello perpotrebbe ancora venire dopo oltre 10 mesi da dimenticare inSegui su affaritaliani.it