ILIAD | super offerta e tre servizi gratuiti per battere la concorrenza di TIM | Vodafone e

WIND - offerta per battere ILIAD : super promozione da 5 euro al mese - Ecco tutti i dettagli : WIND, offerta per battere Iliad: super promozione da 5 euro al mese - Ecco tutti i dettagli. Fonte foto: tecnoandroid.it WIND, offerta per battere Iliad: super promozione da 5 euro al mese - Ecco ...

ILIAD sfonda quota due milioni e lancia un’altra superofferta : La copertura non sempre soddisfacente e in molti casi non paragonabile a quella di Tim, Vodafone e Wind e alcuni ritardi da esordiente non hanno scoraggiato gli italiani rispetto a Iliad: il nuovo operatore low cost italiano, che ha alle spalle l’omonimo gruppo transalpino guidato dall’imprenditore Xavier Niel, ha infatti appena annunciato di aver toccato quota due milioni di utenti in soli tre mesi dal lancio della prima offerta. LEGGI ...

ILIAD : Ecco la possibile nuova offerta di Ottobre con 60GB ad un super prezzo : iliad potrebbe lanciare il prossimo la nuova nuova offerta bomba con ben 60 GB, minuti e sms illimitati a 8,99 euro al mese per sempre. La migliore tariffa per smartphone è servita iliad offrirà 60GB, minuti ed SMS illimitati a soli 8,99 euro al mese per sempre Dopo la tornata delle due offerte lancio di iliad […]

ILIAD : Ecco la possibile nuova offerta di Ottobre con 60GB ad un super prezzo : iliad potrebbe lanciare il prossimo la nuova nuova offerta bomba con ben 60 GB, minuti e sms illimitati a 8,99 euro al mese per sempre. La migliore tariffa per smartphone è servita iliad offrirà 60GB, minuti ed SMS illimitati a soli 8,99 euro al mese per sempre Dopo la tornata delle due offerte lancio di iliad […]

ILIAD accelera - supera 1 - 5 milioni di clienti. E ora punta al 5G : (Foto: Lorenzo Longhitano) All’inizio di agosto è arrivato oltre 1,5 milioni di abbonati in Italia. Con investimenti per 164 milioni di euro. Iliad ha presentato oggi i conti del primo semestre del 2018. I primi che fanno luce sull’andamento del mercato italiano, dove la compagnia telefonica francese ha debuttato lo scorso 29 maggio con una strategia che ha sparigliato le carte. In un solo mese la prima offerta di Iliad, come mette ...

VODAFONE - offerta super con Ho. Mobile : sfida a TIM - ILIAD e Wind : minuti-sms illimitati e 40 Giga ad un costo imperdibile : VODAFONE, offerta super con Ho. Mobile: sfida a TIM, Iliad e Wind. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerta super con Ho. Mobile: sfida a TIM, Iliad e Wind: minuti-sms illimitati e 40 Giga ad un ...

VODAFONE sfida ILIAD : chiamate illimitate e 30 Giga ad un costo super-vantaggioso Offerta prorogata fino al 20 agosto : VODAFONE sfida Iliad: chiamate illimitate e 30 Giga ad un costo super-vantaggioso Offerta prorogata fino al 20 agosto VODAFONE punta a riconquistare i clienti persi negli ultimi mesi e, per riuscirci,...

ILIAD sfida TIM - offerte super a confronto : minuti illimitati e Giga a costi vantaggiosi : ILIAD sfida TIM, offerte incredibili a confronto. Fonte foto: drcommodore.it ILIAD sfida TIM, offerte super a confronto: minuti illimitati e Giga a costi vantaggiosi L'esordio di ILIAD nel mercato ...

ILIAD - la Super offerta : tutto illimitato e 40GB con 6 - 99 euro/mese : Quest’oggi, giovedì 26 luglio 2018, la compagnia telefonica mobile Iliad ha presentato (ma forse sarebbe meglio dire ha lanciato) per il mercato del nostro Paese una nuova offerta mobile. Dopo l’arrivo sul mercato italiano di Iliad ogni giorno quasi tutte le altre aziende stanno iniziando ad interessarsi alle promozioni. Questa volta si tratterebbe di qualcosa di davvero eccezionale. Vediamo in concreto i dettagli della promozione ...