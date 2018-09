Il via | allo smaltimento dell' amianto delle baracche di Messina

Giallo su incontro segreto tra gli inviati di Trump e Khamenei : Spiegando che "Washington non insiste nel sostenere una precisa personalità politica per la guida del futuro governo, compreso il premier in carica" Haider Abadi. In particolare l'inviato Usa avrebbe ...

Olimpiadi 2026 - Zaia lancia la candidatura lombardo-veneta : “via il tridente? Allora sia falange macedone” : Videomessaggio di Luca Zaia, presidente del Veneto, dopo la dichiarazione del Governo sulla fine della proposta che univa Torino, Milano e Cortina nella candidatura alle Olimpiadi invernali. L'articolo Olimpiadi 2026, Zaia lancia la candidatura lombardo-veneta: “Via il tridente? Allora sia falange macedone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv gara-2 : al via il warm-up! (Gp Portogallo) : DIRETTA Sbk 2018, Superbike info streaming video e tv gara-2 Gp Portogallo Portimao: orario e risultato live degli appuntamenti della domenica (oggi 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Musei : Brera lancia gli sconti con la formula "3-2-1" e dà il via libera allo scambio di capolavori : Il direttore generale Bradburne annuncia riduzioni per giovani e anziani: intanto, la "Cena in Emmaus" di Caravaggio parte per Parigi e alla Pinacoteca arriva Rembrandt

Diretta Sbk 2018 / Superbike info streaming video e tv : al via la Fp2! Gp Portogallo Portimao : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:19:00 GMT)

Raiola svela il futuro di Pogba : via dallo United - ecco dove andrà : Mino Raiola e le sue intenzioni in merito al futuro di Paul Pogba che sarà lontano dal Manchester United: i dettagli “Tre anni e poi la Spagna”. Queste le intenzioni di Mino Raiola, rivelate al proprio assistito Paul Pogba prima di portarlo al Manchester United. L’indiscrezioni sul futuro del Polpo arrivano dal Manchester Evening News, con tanto di possibile sostituto ai Red Devils di Pogba. Dovrebbe essere Saul Niguez ...

Peppino Impastato e quella archiviazione che allontana la verità : “La storia di Peppino e degli amici siciliani”. Chi non ha mai sentito questi versi nella colonna sonora del film “Cento passi”, scritta e musicata dai Modena City Ramblers? E la storia di Giuseppe Impastato, per tutti Peppino, doveva essere semplice, come quella di tanti “figli di”. Figli di cosa? Di padri di mafia. Il genitore di Peppino era Luigi - detto “Reginedda” - uomo d’onore e ...

via Dante : dopo l'incendio - Atc verifica l'agibilità degli alloggi : Una delle zone danneggiate dal rogo Sono in corso accertamenti sull'agibilità della porzione di stabile di via Dante dove, nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha creato pesanti disagi, ...

Diretta/ Portogallo Italia (risultato live 0-0) streaming video Rai : formazioni ufficiali - via! : Diretta Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:30:00 GMT)

[L'intervista esclusiva] "Io - indagato per il disastro del Ponte Morandi. Tre anni fa avviai un progetto per salvare quello strallo". Ma poi ... : "Guardi, mi lasci parlare prima con i magistrati. Quando mi interrogheranno racconterò ciò che ho fatto nei 15 mesi di mia competenza in quel ruolo". Mario Bergamo, direttore dal gennaio del 2015 all'...

Una Pallottola nel cuore 3 darà il via ad un nuovo anno di fiction su Rai1 : Gigi Proietti pensa già alla quarta stagione? : Una Pallottola nel cuore 3 è la fiction scelta da Rai1 per dare il via ad una nuova stagione della fiction. In questi anni la televisione pubblica è riuscita ad innalzare il livello della serialità italiana sulla scia di Sky e Netflix e gli ascolti lo dimostrano. La concorrenza continua ad uscire sconfitta dallo scontro con le serie italiane di Rai1 e la nuova stagione non potrà far altro che confermare il successo degli ultimi anni. Chi meglio ...

Pavia - il "giallo" delle pietre alla Basilica di San Michele : Trovati frammenti di muro ai piedi della chiesa, a insinuare dubbi sulla sua instabilità. Il parroco: "Falsi allarmi, non ho idea di chi sia stato"

Hanoi - via libera allo yuan in sette province. Economisti : Danno per il Paese : Usare la valuta cinese nel commercio è svantaggioso per l'economia vietnamita. Dal momento che quello cinese è il mercato più grande per il Paese, il deprezzamento dello yuan promuoverà ancora di più ...

Giallo sulla stazione spaziale - buco e perdita di ossigeno : “Sabotaggio - avviata inchiesta” : La falla scoperta riguarda la navetta Soyuz usata per portare gli astronauti sulla Iss. Inizialmente si era pensato a un micro-meteorite ma durante la riparazione si è scoperto che molto più probabilmente era un foro fatto dall'uomo. Si ipotizza un sabotaggio prima della partenza.Continua a leggere