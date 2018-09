Il Segreto | Saul e Julieta aprono la bara di Francisca | trama puntata 1913

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-29 settembre 2018 : Saul propone a Julieta di scappare! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: scoperta choc per Severo! Saul propone a Julieta di darsi alla fuga… Anticipazioni Il Segreto: Severo apprenderà che Irene ha un figlio Segreto, mentre Saul proporrà alla sua amata un piano di fuga! Laura scoprirà che i braccianti stanno progettando una rivoluzione! Scoperte choc, bugie pronte a venire prepotentemente a galla, disperazione… è ciò che ...

Il Segreto Anticipazioni 18 settembre 2018 : Julieta gelosa di Saul e Laura : Mentre Dolores trova difficoltà nell'organizzare il suo matrimonio, Julieta fa una scenata di gelosia a Saul chiedendogli spiegazioni sull'abbraccio che l'Ortega ha scambiato con Laura.

Il Segreto anticipazioni : Saul è affranto dalla notizia del matrimonio tra Prudencio e Julieta : Claudia Galàn e Josè Milàn Nuova settimana in compagnia de Il Segreto. La soap spagnola terrà compagnia al pubblico di Canale5 come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 16.10 alle 17.10, e il sabato alle 15.10. Agli appuntamenti in day time sulla rete ammiraglia si è inoltre aggiunto uno spazio settimanale in prima serata al mercoledì su Rete4. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 22 settembre. Il Segreto: ...

Il Segreto Anticipazioni 15 settembre 2018 : Saul e Raimundo spingono Larraz ad accettare l'aiuto di Francisca : Mentre Prudencio ha un piano per conquistare Julieta, Saul e Raimundo cercano di convincere Larraz ad accettare l'indennizzo da parte della Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 settembre : Saul bacia un'altra e sconvolge Julieta : Arrivano le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, puntate ricche di colpi di scena. L'appuntamento è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 e sabato pomeriggio alle 15.05 circa. Confermato anche l'appuntamento con il serale che però sara' trasmesso su Rete 4 alle ore 21.25. Julieta e Prudencio [VIDEO]decideranno di sposarsi al più presto e questa notizia fara' storcere il naso ad Emilia e nonna Consuelo. La serenita' dei ...

Trame - Il Segreto : Julieta e Saul fanno l'amore per la prima volta : Le anticipazioni de Il Segreto svelano che tra non molto Julieta e Prudencio convoleranno a nozze, dopo che la ragazza è stata costretta a dimenticare per sempre Saul in cambio della sua salvezza. Il sacrificio d'amore della Uriarte sara' difficile da mantenere, specialmente quando la giovane si trovera' in intimita' con il novello sposo. I focosi intenti di Prudencio verranno fermati in malo modo da Julieta, che lo tramortira' tirandogli un ...

Il Segreto - Saul rischia il linciaggio : anticipazioni puntata 12 settembre su Rete4 : Intrighi, sotterfugi e, manco a dirlo, segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli, e l’appuntamento con Il Segreto di mercoledì 12 settembre alle 21.25 su Rete4 non fa eccezione. Ecco le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: trame settimana precedente Il Segreto, trama puntata del 12 settembre in prima serata. anticipazioni Carmelo non vuole ancora rivelare a Severo la verità sulle ricerche di suo figlio. Saul ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale 12 settembre : Saul torna in libertà - l’annuncio di Gracia e Hipolito : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 12 settembre su Rete 4: il ritorno in libertà di Severo, la promessa di Saul a Prudencio e l'annuncio di Gracia e Hipolito.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:32:00 GMT)

Spoiler - Il Segreto : Julieta - Saul e Mauricio salvano Raimundo - Fernando uccide Fulgencio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera iberica [VIDEO] in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in Spagna, svelano che la vita di Raimundo Ulloa sara' in grave pericolo per colpa di Fulgencio Montenegro. Lo psichiatra, infatti, vorra' vendicarsi del vecchio locandiere, meditando un terribile esperimento, se Julieta, Saul e Mauricio non intervenissero in tempo. Il Segreto, trame ...

Il Segreto - trame settembre : Saul rinuncia a Julieta - il killer di Mariana a piede libero : Nella prima parte del mese di settembre, la situazione è stata davvero movimentata a Puente Viejo e così sara' anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5, come le anticipazioni de Il Segreto ci raccontano grazie agli spoiler sulla telenevola provenienti dalla Spagna, dove la programmazione è più avanti di qualche mese rispetto a quella italiana. Come sempre, al centro delle trame ideate da Aurora Guerra per questa stagione, ci saranno i ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Saul scopre che Francisca e Prudencio tramano alle sue spalle : Julietà farà un'amara rivelazione a Saul: è vittima delle crudeli macchinazioni di Francisca e di suo fratello Prudencio.

Anticipazioni Il Segreto : Francisca ostacola ancora una volta Saul e Julieta : La bellissima e popolare telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre caratterizzata da colpi di scena sorprendenti. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani ad ottobre 2018 la malvagia Francisca Montenegro non appena verra' a conoscenza che la moglie del suo pupillo Prudencio Ortega, cioè la sua acerrima nemica Julieta Uriarte, si è nascosta a casa ...