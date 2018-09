Il Segreto Anticipazioni 19 settembre 2018 | Larraz stringe un accordo con Prudencio

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-29 settembre 2018 : Saul propone a Julieta di scappare! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: scoperta choc per Severo! Saul propone a Julieta di darsi alla fuga… Anticipazioni Il Segreto: Severo apprenderà che Irene ha un figlio Segreto, mentre Saul proporrà alla sua amata un piano di fuga! Laura scoprirà che i braccianti stanno progettando una rivoluzione! Scoperte choc, bugie pronte a venire prepotentemente a galla, disperazione… è ciò che ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : Liam scopre il Segreto di Steffy : Cosa accadrà in Beautiful secondo le anticipazioni settimanali? Nelle puntate in onda fra il 24 e il 29 settembre 2018 su Canale 5 i telespettatori dell’amatissima soap opera americana vedranno i Forrester festeggiare il Natale in totale serenità in attesa di nuovi sconvolgimenti. Liam scoprirà infatti che Steffy ha fatto il test di paternità per scoprire chi fosse il padre del bebè che porta in grembo. Il giovane chiederà spiegazioni alla ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Laura riferisce a Saul di aver sentito alcuni braccianti parlare di armi e rivoluzione. Saul cerca di mettere tutti in guardia, ma purtroppo nessuno crede alle sue parole. A Puente Viejo presto saranno celebrati due matrimoni, quello tra Prudencio e Julieta e quello tra Dolores e Tiburcio. A quanto pare le nozze di Dolores non sono così importanti visto che non ...

Il Segreto - anticipazioni : l'addio di Nicolas e Juanita a Puente Viejo : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano che purtroppo non manca molto al momento dell’addio a Nicolas Ortuno, uno dei personaggi storici della telenovela ambientata a Puente Viejo e di certo uno dei più amati dal pubblico. Infatti negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nel periodo autunnale, la vita del fotografo verra' sconvolta ancor di più, sempre a causa della morte di Mariana, l’amata moglie uccisa da un folle: purtroppo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 18 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 18 settembre 2018: Prudencio stringe un patto con Graciano Larraz… Raimundo ed Emilia intendono partire per Cuba e Alfonso si unisce a loro, ma i tre devono alla fine rinunciare in quanto la nave rimane bloccata. Inoltre, Ramiro manda ad Alfonso un fucile… Carmelo e Severo partono per Madrid per verificare lo stato delle ricerche di Carmelito, intanto in paese giungono i Chirigota (una ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Francisca morta? Raimundo apre la bara : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Francisca non è morta, la scoperto di Raimundo La scorsa settimana in Spagna è andata in onda la morte di Francisca, o quella che sembrava esserlo. Oggi, Cultura En Serie ci fa sapere tutta la verità sulla presunta fine della dark-lady de Il Segreto di Puente Viejo. A quanto pare, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca morta? Raimundo apre la bara proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto Anticipazioni : Saul è affranto dalla notizia del matrimonio tra Prudencio e Julieta : Claudia Galàn e Josè Milàn Nuova settimana in compagnia de Il Segreto. La soap spagnola terrà compagnia al pubblico di Canale5 come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 16.10 alle 17.10, e il sabato alle 15.10. Agli appuntamenti in day time sulla rete ammiraglia si è inoltre aggiunto uno spazio settimanale in prima serata al mercoledì su Rete4. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 22 settembre. Il Segreto: ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : I misteri della cittadina di Puente Viejo sono sempre all’angolo. Ogni new entry porta con se’ molti fantasmi nell’armadio. Così mentre Prudencio si sposerà con Julieta, pensando di “addomesticarla”, Irene dovrà rivelare il suo SEGRETO a Severo, dirà la verità? Tiburcio sposerà la sua Dolores, mentre donna Francisca è sempre sull’attenti per scovare in anteprima intrighi e vendette. Vediamo tutte le ...

Il Segreto Anticipazioni : MARCELA e MATIAS in pericolo? Ecco perché : Un grande protagonista delle puntate autunnali de Il Segreto sarà senz’altro il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva). Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che l’uomo arriverà a Puente Viejo per vendicare la morte del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz), ucciso da Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) dopo aver confessato che Mariana (Carlota Barò) – nel momento in cui poneva fine alla sua vita – ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo fa una proposta di nozze ad Irene : Continua ad appassionare e sorprendere la famosa serie televisiva iberica “Il Segreto” [VIDEO] ambientata nella cittadina di Puente Viejo. Nelle puntate italiane del mese prossimo ci sara' una clamorosa svolta che vedra' protagonista Severo Santacruz Chico Garcia. Il vedovo della pasticciera Candela Mendizabal fara' un grande passo dopo aver ritrovato la serenita' perduta. Il latifondista dimostrera' di avere delle intenzioni serie con colei che ...

Anticipazioni - Il Segreto : Severo ritrova Carmelito grazie ad Irene : Nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola, [VIDEO] Il Segreto, che da più di 6 anni è protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame delle puntate di settembre-ottobre, svelano che a Puente Viejo arrivera' Irene Campuzano, una giornalista che dimostrera' di avere un legame con la scomparsa di Carmelito. I fan de Il Segreto, infatti, scopriranno che il figlio di Severo è stato oggetto di uno scambio di persona all'interno di un convento. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 17 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 17 settembre 2018: Saul, volendo mantenere la parola data a Prudencio, finge ancora interesse per Laura in modo da allontanare definitivamente Julieta. Quest’ultima sfoga la sua rabbia insultando Saul… Emilia, Raimundo e Alfonso vivono momenti di grande ansia sia per la possibile riapertura del processo all’assassino di Mariana e sia per le inquietanti notizie che giungono da ...