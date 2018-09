Il primo turista sulla Luna sarà un giapponese | «Ha pagato un sacco di soldi» Lo storico

Il primo turista lunare sarà un imprenditore giapponese : Il primo turista lunare sarà un imprenditore giapponese

Sarà un miliardario giapponese il primo turista ad andare sulla luna con SpaceX : Sarà il miliardario giapponese, Yusaku Maezawa ad essere il primo turista a viaggiare sulla luna, con la navicella SpaceX. L'annuncio arriva direttamente da Elon Musk, il patron dell'azienda aerospaziale americana. Il viaggio verso la luna di Maezawa, che durerà 5 giorni, è previsto per il 2023. Il 42enne miliardario, fondatore del colosso dell'e-shopping Zozotown con un patrimonio personale stimato attorno ai 2,9 miliardi ...

Ecco il primo turista spaziale che viaggerà intorno alla Luna con SpaceX : (foto: SpaceX) Da giorni si attendeva l’annuncio e l’attesa ormai era palpabile. Stanotte l’eccentrico Elon Musk ha presentato al mondo il primo privato cittadino che nel 2023 solcherà lo Spazio a bordo della navetta di SpaceX Big Falcon Spaceship: è Yusaku Maezawa, il miliardario giapponese fondatore e Ceo del colosso asiatico dell’e-commerce Zozo. E la notizia ancora più eccitante è che Maezawa non viaggerà da solo, ma sarà accompagnato da una ...

Ecco chi sarà il primo turista spaziale : viaggerà intorno alla Luna : Il primo turista a viaggiare nel 2023 attorno alla Luna sarà giapponese: lo ha reso noto SpaceX, la società creata da Elon Musk. Il primo privato che viaggerà a bordo del Big Falcon Rocket (BFR) è il 42enne miliardario e collezionista d’arte Yusaku Maezawa, Ceo di Zozo, società di moda che vende i suoi prodotti online. Maezawa ha già annunciato che inviterà tra 6-8 artisti suoi amici: il viaggio, della durata tra i 4 e i 5 giorni, costerà ...

