Il nigeriano ferito da Traini è stato arrestato per spaccio

Blastingnews

: Ieri sera a Catania la Polizia è intervenuta sul nigeriano Errhauyi OGBEIDE, che passeggiava a torso nudo brandendo… - matteosalvinimi : Ieri sera a Catania la Polizia è intervenuta sul nigeriano Errhauyi OGBEIDE, che passeggiava a torso nudo brandendo… - Oxanna2003 : RT @squilibrioxxx: È finito in carcere il nigeriano che era stato ferito da Traini a #Macerata Ferito scappò dall'ospedale, forse perché av… - BerSim1 : RT @squilibrioxxx: È finito in carcere il nigeriano che era stato ferito da Traini a #Macerata Ferito scappò dall'ospedale, forse perché av… -

(Di martedì 18 settembre 2018) A febbraio di quest'anno, dopo il tremendo omicidio che ha visto come vittima la ormai famosa Pamela Mastropietro, un uomo di Macerata ha deciso di voler fare giustizia da sé. Il suo nome è Luca, il 3 febbraio scorso con la sua pistola e a bordo di un'auto ha seminato il panico tra le vie del capoluogo marchigiano sparando dal finestrino. Tra le vittime del raid che fortunatamente non causò morti c'era Gideon Azeke, che dopo il ricovero in ospedale fuggì senza lasciare tracce. Lo stranierodaarreIlerada un colpo d'arma da fuoco alla gamba destra. Il 27enne africano ora si trova agli arresti poiché fermato nella zona Convitto da alcuni agenti in borghese mentre era intento a vendere droga. Quando gli agenti gli hanno intimato l'Alt l'africano ha reagito in modo violento, provando a scappare e opponendo resistenza al fermo. ...