Il Napoli non sfonda il muro della Stella Rossa | a Belgrado è solo 0-0

Champions League - un discreto Napoli non basta : Ancelotti si arena al Marakanà di Belgrado : Il Napoli non è riuscito a sfondare al Marakanà di Belgrado, la resistenza della Stella Rossa ha retto per tutti i 90 (ed oltre) minuti di gioco Il Napoli ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito ad espugnare il Marakanà di Belgrado. La Stella Rossa si è chiusa dietro, tentando strenuamente di portare qualche punticino a casa, l’obiettivo è stato ottenuto ai danni della squadra di Ancelotti. Come detto, i partenopei hanno ...

Pagelle Stella Rossa-Napoli 0-0 - Champions League : gli azzurri spingono ma non sfondano. Insigne si ferma sulla traversa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Stella Rossa-Napoli, sfida valevole per la prima giornata della Champions League 2018-2019. Sarà una prima subito decisiva per la squadra di Carlo Ancelotti, che deve vincere sul difficilissimo campo della Stella Rossa, considerata la quarta forza di un gruppo D incredibile vista la presenza anche di PSG e Liverpool. A Belgrado gli azzurri troveranno un’atmosfera caldissima, con una ...

Live Stella Rossa-Napoli 0-0 al 45' Gli azzurri provano - non si sblocca : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal...

Napoli - Maksimovic : 'A Belgrado atmosfera unica al mondo - non sarà facile per noi' : Abbiamo parlato tanto della partita dopo il sorteggio, ho detto ai compagni che non sarà facile, non è detto che abbiamo già vinto: qui ci aspetta un'atmosfera calda con i tifosi migliori al mondo, ...

Stella Rossa-Napoli in diretta tv e streaming : non sarà trasmessa in chiaro ma su Sky : Riparte la Champions League 2018-2019: tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre sono in programma le partite della prima giornata di questa stagione che vede protagoniste Napoli, Roma, Juventus e Inter. Le quattro squadre del nostro campionato proveranno a tenere alta la bandiera dell'Italia in questa attesa e importante competizione calcistica, che come sempre potra' essere ta in diretta televisiva e streaming online. Il match più atteso di ...

Napoli - Ancelotti chiaro : “chi non recupera resta fuori” : “Sulla formazione deciderò stasera, devo osservare bene chi ha giocato sabato, perché abbiamo bisogno di una squadra fresca, visto che domani i ritmi saranno alti”. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in Champions League contro la Stella Rossa. “Dobbiamo valutare bene come stanno i giocatori – ha spiegato -. Anche perché, sabato contro la Fiorentina faceva molto ...

Stella Rossa-Napoli - Milojevic : 'Non abbiamo paura - li rispettiamo ma non faremo le comparse' : Si comincia, i riflettori del 'Rajko Miti' si accendono, pronti per illuminare Stella Rossa-Napoli . Prima giornata del Gruppo C di Champions League , un match difficile per la formazione serba che, ...

A Napoli prof e liceali vanno al mare : "Le aule non bastano per tutti" : Da un lato ci sono i ragazzi che non vorrebbero andare in spiaggia durante l'orario scolastico, preferirebbero fare lezione in classe. Dall'altra c'è la presidente che insiste perché svolgano invece tutte le attività programmate extrascolastiche altrimenti non saprebbe dove metterli, perché la scuola non ha abbastanza aule. Questo bizzarra inversione dei ruoli avviene a Napoli, nel liceo classico Jacopo Sannazaro. Il ...

Diretta Napoli-Fiorentina di oggi online e in tv : non sarà visibile su Dazn : oggi, sabato 15 settembre 2018, ritorna l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A, giunto alla sua quarta giornata di questa stagione. Dopo lo stop della scorsa settimana per lasciare spazio agli impegni della Nazionale italiana di Mancini, ecco che tutte le squadre torneranno in campo e il match più atteso di quest'oggi è sicuramente quello tra Napoli e Fiorentina in programma alle ore 18 e visibile sia in Diretta in televisione che ...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : 'adesso non giocano sempre gli stessi' : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli ' Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall'inizio. ...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : “adesso non giocano sempre gli stessi” : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli “Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall’inizio. Siamo tutti contenti dell’allenatore e lo ringrazio per l’opportunità: lui è contento del mio lavoro e mi ha detto che se continuerò così avrò una chance per essere titolare“. Maksimovic non le manda a dire al suo ...

Napoli - Ancelotti / "Lorenzo Insigne ha grandissima qualità - non siamo in crisi" : Carlo Ancelotti ha parlato dopo Napoli-Fiorentina, molto soddisfatto della gara contro i viola nonostante la vittoria sia arrivata solo nei minuti finali. Lorenzo Insigne decisivo con un gol(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:32:00 GMT)

Pioli : 'È normale soffrire contro il Napoli. Abbiamo qualità - non ci accontenteremo' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dagli inviati di Sky Sport al San Paolo al termine della partita di oggi contro il Napoli. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate qui dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori. 'Abbiamo fatto una ...

Napoli - Ancelotti bacia Insigne : 'Ha grande qualità. Non siamo malati' : ROMA - Nessuna crisi, solo un passaggio a vuoto. Il Napoli dimentica la sconfitta contro la Samp al Ferraris grazie a una prestazione solida contro la Fiorentina, sconfitta per 1-0 con la rete di ...