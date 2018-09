Il futuro dei veicoli a guida autonoma è già qui e si muove benissimo in un labirinto di

"La galassia dei dementi" - di Ermanno Cavazzoni/ Il futuro dell'umanità nel 6177 (Premio Campiello) : "La galassia dei dementi", di Ermanno Cavazzoni: come sarà la Terra nel 6177? E gli uomini e le donne che l'abiteranno saranno "normali come noi"? Fantascienza al potere. (Premio Campiello)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:42:00 GMT)

F1 - Maurizio Arrivabene : “Leclerc è uno dei migliori talenti - l’ho scelto per il futuro e resterà con noi almeno fino al 2022” : Il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha spiegato la scelta di ingaggiare Charles Leclerc per la prossima stagione, con il conseguente addio di Kimi Raikkonen. Il monegasco è ovviamente un colpo in prospettiva. Infatti stiamo parlando di un ragazzo di soli 20 anni, che avrà modo di crescere ancora molto e poi potrà diventare grande protagonista nelle prossime stagioni. Una decisione presa in prima persona da Arrivabene, come ...

Il futuro sostenibile dei TIR : le "E-highways" - autostrade elettrificate - : Una linea aerea come quella dei filobus alimenterà i nuovi mezzi ibridi. Dopo Svezia e Germania potrebbe toccare all'Italia sulla BreBeMi, A35,

Renato Giusto preoccupato per il futuro dei medici di famiglia : 'Nei prossimi anni sempre più pazienti rischieranno di non avere un curante' : Savona. sempre più preoccupante il turn-over dei medici di famiglia più anziani che stanno per andare in pensione e i più giovani che stentano a riuscire a colmare il vuoto lasciato. Nei prossimi anni ...

UNICEF : il futuro dei bambini minacciato da fenomeni meteo estremi : Secondo l’UNICEF, il futuro dei bambini è sempre più minacciato dai fenomeni meteo estremi come inondazioni, incendi, ondate di calore e siccità. Le inondazioni in India, gli incendi negli Stati Uniti, le ondate di calore e la conseguente siccità aggravano le situazioni di crisi umanitaria “di cui i bambini pagano il prezzo più alto“, ha dichiarato Ted Chaiban, direttore UNICEF. I fenomeni climatici estremi possono contribuire ...

Terza edizione del Forum internazionale dei sindaci "Mille città - milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro" : Sono inoltre intervenuti Ana Luiza Thompson-Flores, direttore dell'Ufficio regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, e il rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Michele ...

Lunedì 3 settembre terza edizione del Forum internazionale dei sindaci 'Mille città - milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro' : Sarà presente anche l'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa. I rappresentanti saranno accolti ufficialmente domenica 2 settembre e, ospiti del sindaco, assisteranno alla ...

Nino Formicola - progetti per il futuro : matrimonio e voglia di ritornare all’Isola dei Famosi : Nino Formicola vuole ritornare all’Isola dei Famosi: il sogno dell’attore che ha trionfato nella precedente edizione La partecipazione di Nino Formicola all’Isola dei Famosi, così come la sua vittoria, ha dato all’attore la possibilità di presentarsi al pubblico sotto nuove vesti lo scorso anno. Il reality, per Nino, è stato un successo anche dal punto […] L'articolo Nino Formicola, progetti per il futuro: ...

Il futuro di Destiny 2 è qui : roadmap dei contenuti in uscita fino all'estate 2019 : Ha apportato diversi cambiamenti e bilanciamenti nell'economia di gioco di Destiny 2, introducendo ad esempio già gli slot aAnno 2 per tutti i giocatori. Non resta che attendere l'inizio di settembre ...

Il futuro di Destiny 2 è qui : roadmap dei contenuti in uscita fino all’estate 2019 : Destiny 2 I Rinnegati, in uscita il 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One, sarà solo l'inizio di un Anno 2 davvero scoppiettante. Bungie ha infatti rilasciato la roadmap di tutti i contenuti che arriveranno fino all'estate del 2019 e non sono pochi. Innanzitutto all'inizio di settembre, proprio dall'1, tutti i giocatori potranno provare gratis la modalità Azzardo. Il 4 invece, come tutti sanno, si potrà accedere all'espansione I Rinnegati. Il 14 ...

Notti di BCsicilia : a Cefalù si parla del futuro dei beni culturali con l’Assessore Tusa : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 29 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa “Il futuro dei beni culturali in Sicilia: conversazione con Sebastiano Tusa, Assessore regionale dei beni culturali e dell’Identità Siciliana”. L’incontro si terrà al cinema Di Francesca a Cefalù. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, Amici del Cinema ...

Qual è il futuro dei media tradizionali secondo Luigi Di Maio : L'agenda dei media è sempre più dettata dalla domanda che dall'offerta. Gli utenti sono abituati a piattaforme personalizzabili su misura dei loro interessi ed è a queste esigenze che i mezzi di comunicazione tradizionali devono sapersi adattare, se vogliono sopravvivere. È uno dei passaggi più interessanti della lunga intervista che verrà pubblicata sul numero di settembre dell'edizione ...

Paolo Genovese - dal Circeo all'America e ritorno : ecco l'immediato futuro di uno dei migliori registi italiani : Una trama avvincente che sembra destinata a replicare il successo di "Perfetti Sconosciuti" e di "The Place" , altra pietra miliare di Genovese, venduto in 70 Paesi nel mondo. Ma non solo diritti ...