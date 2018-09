Il fairplay di Totti jr | calcia fuori il pallone con il portiere a terra

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Cristiancresce e promette davvero bene: il figlio d'arte di Francesco, infatti, si è reso protagonista di un grande gesto di faiplay durante un torneo disputato a Madrid.jr, che compirà 13 anni nel mese di novembre, ha preferitoreunnonostante avesse la porta sguarnita per poter segnare. Il ragazzino ha compiuto questa bell'azione in quanto ilavversario era rimasto adopo uno scontro di gioco avvenuto proprio contro di lui e la coscienza gli ha suggerito di non realizzare la rete e così ha fatto.Cristian, davanti alle telecamere, ha poi spiegato e motivato il suo bel gesto disnocciolando un'inglese davvero ottimo, visto che come la sorella Chanel frequenta da anni la scuola internazionale di Roma:"Per me era importante sapere che stesse bene, non mi importava del gol. Lui mi ha detto che non gli importava, ma che era felice ...