Il debutto di Riccardo Tisci da Burberry

(Di martedì 18 settembre 2018) Dopo molta attesa,ha fatto finalmente il suoin qualità di direttore artistico per il marchio inglese per eccellenza,. Una sfilata che ha reso omaggio a tre concetti chiave: individualismo, eccentricità e l’inconfondibile “attitude of Britain”. La collezione Di fronte a un pubblico di addetti ai lavori, giornalisti, buyer, amici e familiari – pochissimi i vip presenti alla sfilata – la collezione “Kingdom” per la primavera/estate 2019 ha portato in passerella oltre 100 proposte sia al maschile che al femminile. Una celebrazione della diversità e del centro dell’inghliterra, inteso come un melting pot di creatività, stile, tradizione, in cui il punk più ribella convive in armonia con il formale.«La Gran Bretagna ha un mix molto forte. Hai letteralmente la Regina e poi la strada, il che è fantastico» ha ...