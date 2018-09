Il confine irlandese è il nuovo fronte della rivolta interna contro Theresa May

Brexit - quale futuro per il confine irlandese? : Chissà se la sua imminente vacanza a Sirmione, sulle acque tranquille del lago di Garda, riuscirà ad allontanare dalle notti di Theresa May gli incubi pieni di Brexit e di Irish Border, di soft e di hard, di Boris e di Barnier, di Donald, di Dup e di Tories rabbiosi che devono angosciarla da mesi. Glielo auguriamo perché la sua posizione in questo momento non ha nulla di invidiabile. Volendo riassumere in modo assai grossolano l’impegno che le ...