Il Cambio di Torino sbarca in Russia | a Mosca un ristorante bis

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : l’attaccante costretto al Cambio : Infortunio Iago Falque – Si sta giocando la 4^ giornata del campionato di Serie A, un match interessante quello tra Udinese e Torino. Partita equilibrata e risultato che non si sblocca, al 18′ tegola per Mazzarri, Infortunio da parte di Iago Falque, l’attaccante costretto al cambio per un problema fisico, al suo posto dentro Simone Zaza. Valutazioni nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Un calciatore del Torino nel cuore di Sara Affi Fella? L’ex tronista incastrata da uno sCambio sospetto di dediche social : Sara Affi Fella si è innamorata dopo Luigi Mastroianni? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ potrebbe essere rimasta stregata dal fascino di un calciatore Sara Affi Fella potrebbe essersi innamorata di nuovo. Dopo la storia, durata 5 anni, con Nicola Panico e la partecipazione sul trono alla trasmissione ‘Uomini e Donne‘, la napoletana avrebbe ritrovato l’amore con un calciatore del Torino e della Nazionale ...

Il calciomercato oggi – SCambio Milan-Cagliari - il ritorno alla Juve e la strategia del Torino : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più il ritorno il campo per quanto riguarda il campionato di Serie A, in particolar modo attesa per il Milan che dovrà confermarsi dopo il successo casalingo contro la Roma, di fronte il Cagliari in una trasferta che può essere considerata insidiosa. La dirigenza rossonera pensa anche al mercato ed alle strategie di mercato per gennaio, pronto l’assalto per il centrocampista Nicolò ...

Torino - droga in Cambio dei vestiti al parco del Valentino : il "cliente" rimane a torso nudo : Fermato dalla polizia lo spacciatore: già sottoposto all'obbligo di firma in giugno per lo stesso motivo, era di nuovo sul "posto di lavoro"

Torino - Mazzarri prepara il Cambio di modulo : pronto Zaza : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro la Spal, scalpita l’attaccante Simone Zaza ed in particolar modo Mazzarri pensa al cambio di modulo, probabilmente ad un 3-4-1-2 con Iago alle spalle di Zaza e Belotti. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “E’ la squadra prima in classifica, facile immaginare dunque che per noi non sarà una gara facile da affrontare, ma questo è un calcio che riserva spesso delle ...

Infortunio Ansaldi - tegola Torino : il calciatore costretto al Cambio : Infortunio Ansaldi – Si sta giocando la seconda giornata del campionato di Serie A, partite che già dai primi minuti hanno regalato emozioni e colpi di scena. Inter subito in vantaggio nella gara contro il Torino grazie ad un gol di Perisic, qualche minuto più tardi tegola per Mazzarri, Infortunio per il terzino Ansaldi, al suo posto dentro Ola Aina. Accertamenti nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Calciomercato Torino - si lavora ad uno sCambio in attacco : Calciomercato Torino – Il Torino è alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare al tecnico Walter Mazzarri ma il tempo stringe ed il presidente Cairo non può più temporeggiare. Sono stati annunciati almeno due colpi, uno dovrebbe essere un attaccante da affiancare al Gallo Belotti, l’identikit era stato svelato già da diverso tempo su CalcioWeb e porta il nome di Simone Zaza. Adesso arrivano nuove conferme, con il Valencia si ...

Torino - bloccato lo sCambio Iago-Zaza con il Valencia : Secondo Sky Sport , c'era stato un tentativo da parte del Torino di intavolare nelle scorse ore uno scambio con il Valencia. Ai Murcielagos sarebbe andato Iago Falque , mentre ai granata sarebbe stato girato ...

Calciomercato : maxi sCambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Svolta Torino - tutto fatto per lo sCambio Acquah-Krunic : ci sarà conguaglio? : Acquah-Krunic, affare fatto tra Empoli e Torino per lo scambio tra i due centrocampisti centrali che si scambieranno le maglie scambio Acquah-Krunic, se ne parla da diverse settimane, adesso dovremmo essere giunti alla conclusione della querelle. Empoli e Torino hanno trovato l’accordo, così come i due calciatori che hanno accettato di scambiarsi le casacche nella prossima annata. Resta da capire se ci sarà un conguaglio economico ...

Calciomercato Torino - si pensa ad uno sCambio con il Crotone : Calciomercato Torino – Ultime ore calde in Calciomercato in casa Torino, il club granata al lavoro per rinforzare la rossa da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea arriva da Crotone, la società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed in risposta il Torino ha rilanciato: “dateci Martella”, le ...

Torino - offerto uno sCambio al Crotone : tutti i dettagli : Torino in trattativa con il Crotone per uno scambio che potrebbe essere “equilibrato” da un conguaglio economico Il Torino è alla ricerca di un esterno di sinistra dopo la partenza di Barreca. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea, riporta Tuttosport, arriva da Crotone. La società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed ...

Torino - ufficiale lo sCambio Barreca-Meitè : il comunicato del club : Barreca-Meitè, scambio ufficializzato dal Torino, il terzino sinistro granata vivrà dunque una nuova esperienza al Monaco “Il Torino Football club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’AS Monaco Football club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca. Tutto il Torino FC abbraccia Antonio con affetto e gli rivolge un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”. Il sito ...