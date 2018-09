gazzetta

: Icardi, ma sei un bomber da Champions? - modenainterista : Icardi, ma sei un bomber da Champions? - HeDaFanIta : Quanto sei bello capitano mio ???? Lo facciamo un bel gol stasera? #Inter #InterTottenham #Icardi - Mingaball : Icardi, sei da Champions? Ti abbiamo paragonato a...: -

(Di martedì 18 settembre 2018) Centodieci gol in 192 partite di A, l'età giusta, 25 anni, per reclamare un posto in prima fila tra i migliori cannonieri di. Una sola controindicazione: nel torneo che per lui inizia ...