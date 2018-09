I Google Play Points sono ufficiali e operativi | per ora solo in Giappone

Weather Timeline per Android non è più disponibile sul Google Play Store : Weather Timeline è il nome di una popolare applicazione Android che non è più disponibile sul Play Store. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Weather Timeline per Android non è più disponibile sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Veon scompare dal Google Play Store : addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind : Un pezzo dell’offerta di Wind Tre S.p.A. è appena scomparso: Veon è stato ufficialmente rimosso da Google Play Store e da App Store. […] L'articolo Veon scompare dal Google Play Store: addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store mostra le autorizzazioni richieste dalle app prima del download : Il team del Google Play Store sta testando una nuova funzionalità per rendere più semplice agli utenti la gestione dei permessi da concedere alle varie app L'articolo Il Google Play Store mostra le autorizzazioni richieste dalle app prima del download proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia Now Playing arriva in Sound Search in Google Assistant : La tecnologia Now Playing adesso viene sfruttata per potenziare Sound Search all'interno di Google Assistant. L'articolo La tecnologia Now Playing arriva in Sound Search in Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Rimossa dal Google Play Store un’app descritta come una MicroSD da 32 GB : Sul Google Play Store spesso si trovano app bizzarre e una di queste è quella che promette di garantire agli utenti 32 GB di memoria per archiviazione L'articolo Rimossa dal Google Play Store un’app descritta come una MicroSD da 32 GB proviene da TuttoAndroid.

L’app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli errori e verificare lo stato dei servizi di Google : Fix Play Store e Google Play Services Error è un'applicazione che permette di correggere gli Errori relativi a Google Play Services e di ottenere informazioni sul Play Store. Una sezione è dedicata agli altri dettagli per verificare lo stato di Android System WebView, Google Account Manager, Google Services Framework, Google Chrome e YouTube. L'articolo L’app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli Errori e ...

Play Points sarà il programma fedeltà dello store di Google : Il codice dell’ultima versione del Google Play store ci svela un’interessante feature a cui il team di Google sta lavorando e che potrebbe […] L'articolo Play Points sarà il programma fedeltà dello store di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store ritorna con tante applicazioni gratuite! : Google Play Store, riporta dopo pochi giorni di distanza, 80 applicazioni a prezzo azzerato Lo scorso fine settimana, Google Play Store permetteva di scaricare gratuitamente determinate applicazioni. A quanto pare, questo servizio riscuote molto successo, infatti anche questa settimana è stato ripropostoGoogle Play applicazioni gratis Le applicazioni saranno scontate per un periodo di tempo limitato (salvo cambiamenti). Ecco la lista della Apps ...

AppOnBoard porta le demo giocabili sul Google Play Store : AppOnBoard e Google stanno collaborando per introdurre le demo giocabili direttamente nel Google Play Store attraverso un pulsante "prova ora" L'articolo AppOnBoard porta le demo giocabili sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati : I servizi di streaming on-demand, ovvero quelle piattaforme che permettono agli utenti di gustare film e serie TV pagando un piccolo abbonamento mensile, […] L'articolo Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi : Google Play Giochi potrebbe presto subire delle modifiche all’interfaccia di alcune delle sue sezioni, in linea con quelle che sono le nuove direttive del […] L'articolo Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi proviene da TuttoAndroid.

L’app RSS gReader è sparita dal Google Play Store : Nella giornata di ieri l'applicazione gReader, popolare aggregatore di RSS, è sparita dal Google Play Store senza alcun preavviso. L'articolo L’app RSS gReader è sparita dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

WHATSAPP - PERCHÉ APP COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home : Il Google Play Store sta mostrando ad alcuni utenti il peso delle app già dalla pagina iniziale: la funzione non sembra purtroppo molto diffusa, a voi è arrivata? L'articolo Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home proviene da TuttoAndroid.