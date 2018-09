“I capelli sono caduti” La bella attrice malata di cancro | sconcerto tra i fan

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) “felice di essere ancora viva, maanche triste perché i mieicaduti. Ora misurano due centimetri appena” è con queste parole scritte su Instagram che l’amatissima ha annunciato a tutti di aver avuto il. L’, diventata famosissima per aver interpretato la rossa Bree Van de Kamp nella serie televisiva Desperate Housewives, ha attraversato un momento molto duro. Per un anno Marcia Cross – 56 anni – ha fatto cicli di chemioterapia ma aveva preferito non dire nulla ai suoi fan. Avevamo mantenuto il segreto. E non aveva mai lasciato trapelare nulla. Ora, però, ha voluto raccontare la sua storia. Ha voluto far sapere. Ha voluto tirar fuori il male, esorcizzarlo. E l’ha sentito l’esigenza di confrontarsi con altre persone malate che hanno dovuto vivere come lei la perdita dei. Cosa che per una donna è terribile. ...