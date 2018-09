I 5s non perdonano il vertice di Arcore | Foa può pure saltare

Inter-Parma : l'arbitro Manganiello bocciato senza appello. Le pagelle e il web non perdonano. #VARgogna : Gazzetta dello Sport 4,5: Sul mani di Dimarco si fida di Rocchi e fa molto male. Prima non aveva sanzionato nemmeno con il fallo un'entrataccia di Gagliardini, poi non vede che Handanovic è impallato ...

TONINELLI - NUOVA GAFFE SU GENOVA/ Foto - il riferimento alla revoca di Autostrade : i social non perdonano : TONINELLI sorride accanto al plastico del Ponte Morandi da Vespa. Foto, scoppia la polemica sui social per lo scatto che vede il ministro delle infrastrutture troppo euforico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - post con gaffe sul ‘portone’ : i fan non perdonano : Cecilia Rodriguez, gaffe sul ‘portone’: i fan non perdonano e ricordano Francesco Monte e l’armadio Cecilia Rodriguez, come ormai è noto, ha completamente voltato pagina dal punto di vista sentimentale dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. La decisione sofferta di lasciare Francesco Monte per tuffarsi nella braccia di Ignazio Moser è ancora ben viva nella […] L'articolo Cecilia Rodriguez, post con gaffe sul ...

L'Inter perde e i social non perdonano : "Spalletti - quando entra Modric?" : L' Inter ha steccato in maniera inaspettata all'esordio in campionato contro il Sassulo di Roberto De Zerbi che ha vinto per 1-0, grazie al rigore trasformato da Domenico Berardi , tifoso nerazzurro ...

Caterina Balivo - sotto assedio a pochi giorni dal via : che cosa non le perdonano : Caterina Balivo si prepara al ritorno dopo anni su Rai1 con la nuova trasmissione Vieni da me e sulla testa una grande incognita. Come mostrato nello spot che promuove il suo talk, i primi ospiti ...

Marchionne. non gli perdonano di aver salvato la Fiat e i suoi lavoratori : Marchionne. Non gli perdonano di aver salvato la Fiat e i suoi lavoratori – Sergio Marchionne è morto, ancora non si sa perché e forse non lo sapremo mai. Tumore o operazione, forse sbagliata, alla spalla? Poco importa, adesso. Se n’è andato troppo presto l’uomo che ha salvato con un colpo solo la Fiat e la Chrysler e le migliaia di lavoratori italiani e stranieri che per suo merito continuano a lavorare nelle due aziende unite. Al coro di ...