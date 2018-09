HyperJuice | il power bank rivoluzionario

chimerarevo

(Di martedì 18 settembre 2018) Negli ultimi anni, il mercato deiè cresciuto enormemente a causa della sempre più alta richiesta di energia dei nostri device. D’altronde, è opinione comune che la crescita della richiesta energetica dei nostri dispositivi non venga adeguatamente compensata da un efficace miglioramento delle batterie in essi contenute. In questo scenario si piazza Hyper, un’azienda che da pochissimo ha lanciato il suo nuovissimo, un caricatore portatile che promette di risolvere molti dei nostri problemi di carenza energetica. Tanta carica in pochissimo spazio La Compagnia afferma che si tratti della “più potente batteria portatile con USB-C al mondo” e la prima a supportare la tecnologia USB-BDelivery 3.0 a 100W. La batteria è complessivamente capace di generare una potenza massima di ricarica pari a 130W, sfruttando le 3 porte di cui dispone che ricordiamo ...