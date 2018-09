Huawei P20 Pro come calibrare la bussola per una maggiore precisione

Smartphone Android in offerta oggi 18 settembre : LG V30 - Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG V30, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, Motorola Moto G6 Plus e Samsung Galaxy Note 8. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 18 settembre: LG V30, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Come si mette un file APK su Huawei P20 Pro e quali sono i rischi : Apk per telefono Huawei P20 Pro cosa sono e quali rischi si corrono quando si installano sullo smartphone Android. Istruzioni e guida su Come mettere un file APK sul telefonino.

Si svendono Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite sul web : che prezzi oggi 16 settembre : Gli utenti interessati alla fascia media del mercato smartphone guardano con interesse crescente i prodotti Honor e Huawei, soprattutto in riferimento al range di prezzo compreso tra i 150 e i 250 euro, come si potrà notare attraverso il nostro approfondimento di oggi 16 settembre dedicato a modelli come i vari Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite. Quali sono le migliori offerte disponibili in Rete per questi prodotti? Proviamo a scoprirlo insieme, ...

Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium iniziano a ricevere le patch di settembre 2018 - nel frattempo Huawei P20 Lite guadagna la GPU Turbo : La famiglia Sony Xperia XZ1 accompagnata da XZ Premium si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre 2018, mentre Huawei P20 Lite riceve la GPU Turbo. L'articolo Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium iniziano a ricevere le patch di settembre 2018, nel frattempo Huawei P20 Lite guadagna la GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Dal 14 settembre il problema popup WiFi risolto su Huawei P20 Pro : aggiornamento ad ore per tutti : Ci sono novità importanti che stanno arrivando direttamente dal mondo Huawei in queste ore, a partire da coloro che hanno deciso di puntare su un modello dal comparto hardware evoluto come il cosiddetto Huawei P20 Pro. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa con un nostro articolo specifico, il produttore ha concepito con la massima celerità un aggiornamento d'urgenza, chiamato appunto "patch 01", affinché potesse essere risolto una volta ...

Huawei P20 Pro data e ora automatica ora legale / solare : Huawei P20 Pro regolare automaticamente l'ora e la data sullo smartphone Android. Impostare ora e data della cella in automatico.

Huawei P20 Pro – Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione : Huawei Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione su telefono Huawei ecco come è possibile installare le app non compatibili con il telefono.

Huawei P20 si prepara a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie : I possessori di Huawei P20 riceveranno a breve Android 9 Pie con EMUI 9.0 e potranno contare su un avvio più veloce delle app e un funzionamento più fluido L'articolo Huawei P20 si prepara a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento per Huawei P20 - seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9.7 : Aggiornamenti in distribuzione per Huawei P20, Samsung Galaxy Tab S e Galaxy Tab S2 9.7: lo smartphone riceve le patch di agosto 2018, i tablet altre meno recenti, ma resta la sorpresa (in particolare per il modello 2014). L'articolo Aggiornamento per Huawei P20, seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9.7 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark : DxOMark ha recensito il nuovo Samsung Galaxy Note 9. I risultati parlano chiaro: grande prova per il nuovo top di gamma di Samsung su quasi tutti i punti di vista ma la qualità e la resa di Huawei P20 Pro è irraggiungibile, sia per quanto riguarda le foto, sia riguardo ai video. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Vincente il Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a brevissimo : quanto sarà più reattivo : Nessuna supposizione, Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a bordo è davvero ad un passo. Che il produttore stesse facendo del suo meglio per rendere disponibile l'aggiornamento nel più breve tempo possibile lo avevamo già evidenziato, grazie pure all'ultima mossa della certificazione Wi-Fi per l'update avvenuta pure per il Huawei Mate 10. Ora nuove conferme sul passo imminente provengono proprio dalla viva voce di @HuaweiMobile o sarebbe ...

Huawei P20 e P20 Pro stanno per ricevere Android Pie : Inizia a prendere piede Android Pie. Piano piano tutti i produttori stanno iniziando ad aggiornare i propri device. Non dovrebbe tardare quello per Huawei P20 e P20 Pro, visto che la stessa azienda ha confermato l’imminente arrivo. E’ stata proprio Huawei, come dicevamo, a confermare l’arrivo di Android 9 sulla gamma P20. L’ha fatto pubblicando un mini video su Twitter in cui vengono mostrati i miglioramenti apportati da ...